LHO : début des camps d’entraînement dans le Nord de l’Ontario

C’est cette semaine que débutent les camps d’entraînement dans la Ligue de hockey de l’Ontario (LHO). Les trois équipes du Nord de la province ont lancé leurs activités mardi en préparation pour la saison régulière, qui débutera le 28 septembre.

Plusieurs parties hors-concours sont prévus d’ici la fin du mois. Sudbury et Sault-Sainte-Marie doivent d'ailleurs s’affronter à deux reprises dans les prochaines semaines.

Pour sa part, le Battalion de North Bay, finaliste de sa conférence lors des dernières séries, doit disputer sa première partie préparatoire contre Ottawa le 6 septembre.

Sudbury a donné le coup d’envoi aujourd'hui avec la tenue d’une journée d’orientation, réservée à une trentaine de recrues et de joueurs qui disputeront leur deuxième saison dans le circuit. Dès mercredi, 50 patineurs seront des entraînements.

L’entraîneur adjoint des Wolves, Rick Dorval, a immédiatement donné le ton au camp.

Ouvrir en mode plein écran Rick Dorval est un ancien entraîneur dans les rangs Junior A dans l'Est ontarien. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Il faut démontrer tout de suite que [la priorité] va être l’effort. Le but cette année c’est de ne jamais perdre un match parce que l’adversaire a travaillé plus fort que nous , a-t-il expliqué.

Publicité

Les Wolves de Sudbury, qui frôlaient les bas-fonds du classement général en décembre dernier ont connu une ascension rapide au retour des Fêtes, pour se tailler une place en séries.

L’équipe a ensuite été rapidement éliminée en quatre matchs par les Petes de Peterborough, dont fait partie l’espoir des Canadiens de Montréal, Owen Beck, au premier tour.

Premiers coups de patin pour le fils d’un capitaine

L'une des recrues notables mardi a été Hudson Chitaroni, qui a été choisi en troisième ronde au dernier repêchage et qui est le fils d’un ancien capitaine des Wolves de Sudbury.

Terry Chitaroni a joué pour l’organisation de 1988 à 1991.

Mes parents étaient excités! Mon père criait, ma mère pleurait. Tout le monde s’embrassait.

Ouvrir en mode plein écran Hudson Chitaroni était le deuxième meilleur pointeur du hockey U18 AAA dans le Nord de l'Ontario l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

J’ai adoré son coup de patin. Il a l’air d’avoir du plaisir sur la glace. Travailler fort est quelque chose qu’il a l’air d’aimer , a partagé Rick Dorval.

Selon l’entraîneur, sa fluidité sur patins, son éthique de travail et les mains de l’attaquant pourraient lui mériter un poste au sein de la formation.

J’ai passé l’été sur la patinoire chaque jour, à m’entraîner et à travailler sur mon tir et mon coup de patin dans l’espoir d’être à la hauteur , raconte le jeune Hudson.

Depuis sa sélection par les Wolves en juin dernier, ses proches sont constamment à ses côtés, dont son frère Mason, qui a évolué la saison dernière avec le Titan d’Acadie-Bathurst dans la LHJMQ .

Publicité

Je leur parle tout le temps. Ils me donnent des conseils, regardent des vidéos avec moi et me donnent un avant-goût de ce qu’est jouer au prochain niveau , dit-il.

Des attentes élevées pour les vétérans

Les Wolves de Sudbury seront une formation relativement âgée cet hiver. Rick Dorval s’attend à ce que plusieurs joueurs prennent des pas importants dans la bonne direction cette saison.

Nathan Villeneuve, qui était du groupe de joueurs à la journée d’orientation, fait partie de ses patineurs à surveiller.

On s’attend à plus de Nathan dans la chambre, mais surtout sur la glace , explique l’entraîneur. On s’attend à ce qu’il bâtisse sur sa deuxième moitié de la dernière saison.

Ouvrir en mode plein écran Rick Dorval et Nathan Villeneuve ont débarqué chez les Wolves en même temps, soit à l'automne 2022. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Ce dernier raconte avoir eu un regain d’énergie après une fin de saison encourageante au printemps, durant laquelle il s’est imposé plus offensivement.

Ma confiance cette année, comparativement à l’année dernière, est totalement différente , confie Villeneuve. Être avec les recrues, leur servir d’exemple, cela m’a fait du bien.

Il se sent maintenant apte à prendre plus de responsabilités tout en demeurant la bougie d’allumage pour sa formation.

Ouvrir en mode plein écran Comme recrue, Nathan Villeneuve a récolté la moitié de ses points la saison dernière, soit 11, lors des 18 matchs de la campagne. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Les entraîneurs souhaitent aussi voir une meilleure constance du gardien Nate Krawchuk, qui a montré des signes encourageants en fin de saison dernière. Il a notamment été nommé recrue par excellence du mois de février 2023.

Quand il était bon, il était extrêmement bon. Mais il connaissait aussi de mauvaises soirées. Il n’y a pas d'entre-deux , explique Rick Dorval.

On espère qu’avec de la maturité et une année d’expérience, qu’il serait capable d’être plus constant et d’être le Nate Krawchuk que les spectateurs et nous, le personnel, on a aimé durant ses bons matchs.

Les Wolves disputeront leur premier match préparatoire contre les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie à 14 h le dimanche 3 septembre.