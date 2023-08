Voyageurs LGBTQ+ aux États-Unis : un avertissement sérieux dit une agente de voyage

L’avertissement pour les personnes LGBTQ+ qui voyagent aux États-Unis émis par le gouvernement canadien est à prendre au sérieux, affirme une conseillère de voyage de la Péninsule acadienne.

Certains États ont adopté des lois et des politiques susceptibles d'affecter les personnes 2ELGBTQI+. Vérifiez les lois locales et celles de l'État concerné , a mis en garde Affaires mondiales Canada dans une modification mise en ligne mardi matin sur son site Internet destiné aux Canadiens qui voyagent aux États-Unis.

Lisette Cormier-Noël, propriétaire et conseillère de l'agence Voyage Vasco Acadie à Lamèque, rappelle qu’il y a des endroits aux États-Unis où les membres de la communauté LGBTQ+ ne sont pas les bienvenus.

Il faut y penser à deux fois et il faut étudier un peu plus nos destinations , soutient-elle.

Inquiétudes des groupes LGBTQ+

Caitlin Furlong, vice-présidente de Fierté Dieppe, trouve tout cela très inquiétant et craint des séquelles au Canada. Cet avertissement est un autre pas de recul pour la communauté LGBTQ+, estime-t-elle.

Quand quelque chose de négatif arrive aux États-Unis, ce n’est pas long qu’on le voit après au Canada. Avec la politique 713 chez nous, cet avertissement est un pas en arrière. C’est une nouvelle frappante , mentionne-t-elle.

Elle poursuit qu’avant l’ère Trump, il y a eu beaucoup de progrès au sein des communautés LGBTQ+ aux États-Unis. Mais le mouvement d’extrême droite a gagné du terrain et a inversé la tendance, regrette-t-elle.

Les États-Unis étaient devenus une belle place, avec l’équité, l’acceptation et l’inclusion. Mais là, ça va dans l’autre sens et c’est inquiétant. C’est décourageant , admet Caitlin Furlong, qui assure que la communauté LGBTQ+ va continuer à se battre et à être visible.

Poser davantage de questions

Lisette Cormier-Noël s’attend à ce que cet avertissement incite les voyageurs à poser davantage de questions sur les endroits, les villes et les pays que les clients veulent visiter.

Ça va faire réfléchir plus d’une personne , prétend Lisette Cormier-Noël. Ça va réveiller certaines questions qu’on n’avait pas avant. Quand le gouvernement canadien émet un avertissement, il ne le fait pas pour rien. Peu importe la raison, que ce soit le climat ou la violence, c’est à prendre au sérieux.

La spécialiste des voyages conseille aux voyageurs de bien faire leur recherche au sujet de leur destination et de ne pas se fier à tout ce qu’on peut entendre.

Les agences de voyages ont aussi le devoir de se mettre à jour le plus possible , croit-elle, en ajoutant que plusieurs lieux se font un devoir d’accueillir les membres de la communauté LGBTQ+.

Lisette Cormier-Noël rappelle la règle d’art du voyage.

On entend qu’il y a des fusillades, des accrochages dans des bars, etc. Pas seulement aux États-Unis; c’est partout. En voyage, il y a toujours un risque. Il faut avoir des yeux tout le tour de la tête, faire attention où l’on s’en va, ne pas aller dans des endroits peu connus , fait-elle part.

Avec des informations d’Alix Villeneuve