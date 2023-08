Le Labyrinthe des insectes remet en question son volet touristique

Aux prises avec une baisse de 50 % de son achalandage cet été, le Labyrinthe des insectes d’Amos remet en question son volet touristique.

Seulement 1500 personnes ont visité cet été l’attrait qui célèbre ses 10 ans cette année à Amos. Au cours des cinq dernières années, le Labyrinthe a reçu en moyenne 3000 visiteurs, dont une année record de 4000 personnes au retour de la pandémie.

La situation frappe durement l’entreprise qui doit composer avec un endettement important et la hausse de l’inflation, tout en accusant une perte importante de ses revenus. D’autant plus qu’elle vient de réaliser des investissements dont certains n’ont pas obtenu les subventions espérées, comme l’acquisition d’un nouveau chapiteau.

Tout, tout, tout a monté, et là cette baisse des visiteurs, c’est le coup de grâce qui me fait peur. Parce que là, je me ramasse avec la moitié de mon revenu normal qui est le volet touristique qui vient de baisser de moitié.

Tommy St-Laurent ne parvient pas à s’expliquer cette baisse soudaine de la fréquentation. La situation frappe durement l’entreprise qui doit composer avec un endettement important et la hausse de l’inflation. La pandémie de COVID-19 avait aussi eu des impacts importants.

Il entame une période de réflexion tout en cherchant des solutions pour maintenir ce volet qui lui tient toujours à cœur.

J’aime ça offrir ce volet-là. Cette année, on a eu beaucoup de gens de Gatineau et de l’Ontario. On est ciblés sur le web, parce que les gens trouvent ça original, différent. Je veux continuer à représenter ça pour la région. On a juste des bon commentaires, ça me ferait vraiment mal au cœur, après tous les efforts qu’on a mis, de juste réserver ça aux enfants , souligne-t-il.

Le Labyrinthe des insectes a été fondé par Tommy St-Laurent il y a dix ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Tommy St-Laurent entend mettre les bouchées doubles dans le volet scolaire et événementiel, afin de redresser ses finances et sauver la mise.

Ça va être important que tous les scolaires, tous les événements, tous les gens qui ont besoin de ce genre de ce service-là, n’hésitent pas à nous contacter, parce qu’on va avoir besoin plus que jamais de ce revenu-là. Il faut ouvrir la machine. Je vais m’épuiser un peu peut-être à travailler plus que normalement, mais au moins, on va pouvoir sauver le service pour l’année prochaine, c’est ce que je souhaite , lance-t-il.

Un attrait important pour Amos

Tommy St-Laurent nourrit ici un tegu noir et blanc. Ce reptile pourra atteindre jusqu'à 1,5 mètre de longueur à l'âge adulte. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Bien que la saison touristique ne soit pas encore terminée, le maire d’Amos Sébastien D’Astous confirme que l’ensemble des attraits d’Amos-Harricana ont connu une diminution de leur achalandage cet été. Il espère que le Labyrinthe des insectes saura se relever de cette impasse.