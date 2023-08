Les dépassements illégaux d’autobus scolaires continuent d’être un problème dans le Nord de l’Ontario. Cette année encore, les services d’autobus partout en province tentent d’interpeller les automobilistes pour tenter de réduire ce type d’incidents alors que les élèves reviennent à l’école.

L'année scolaire est commencée dans certains conseils scolaires en Ontario, et la sécurité des élèves qui montent ou descendent des autobus est déjà une préoccupation pour les services de transport scolaire.

Dans le Grand Sudbury, le Consortium de service aux élèves de Sudbury a continué de recenser des dépassements, et tente toujours de dissuader les contrevenants.

Pour l’année scolaire 2022-2023, il y a eu un total de 433 infractions qui ont été rapportées au consortium , explique Renée Boucher, directrice générale du consortium.

Renée Boucher est la directrice générale du consortium de service aux élèves de Sudbury, qui gère le transport scolaire dans la région.

De ces infractions, 262 ont été rapportées à la police, soit via des signalements par des caméras automatisées ou manuellement avec le portail de la police.

Il est illégal de ne pas immobiliser votre véhicule quand les feux rouges intermittents d’un autobus scolaire arrêté sont allumés. Si vous ne vous arrêtez pas, des accusations peuvent être portées contre vous : Première condamnation : amende de 400 $ à 2000 $ et six points d'inaptitude. Condamnations suivantes : amende de 1000 à 4000 $, six points d'inaptitude et peine d'emprisonnement potentielle (d'une durée allant jusqu'à six mois). Source : Gouvernement de l'Ontario

Mme Boucher déplore l’attitude des automobilistes, qui continuent de faire des manœuvres qui sont illégales et qui mettent en danger les élèves.

C’est quelque chose de très sérieux, puis on aimerait que les gens vraiment portent attention à la route, portent attention à ces gros autobus jaunes, là avec des Lumières là qui signalent et puis on leur demande d'arrêter , dit-elle.

Beaucoup de dépassements illégaux à Thunder Bay

Craig Murphy, gestionnaire du Consortium des services de transport des étudiants de Thunder Bay, affirme que les conducteurs qui ne s'arrêtent pas pour les bus scolaires restent un problème majeur dans la ville.

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les conducteurs d'autobus ont signalé 996 véhicules dépassant des autobus scolaires dont les feux rouges clignotaient et dont les bras d'arrêt étaient déployés, indique M. Murphy.

Les autobus de Thunder Bay ont été dépassés illégalement au moins 996 fois pendant la dernière année scolaire.

L'année précédente, le nombre de véhicules était moins de 700, ce qui est aussi beaucoup, mais le fait que la situation se soit aggravée est très, très préoccupant , dit-il.

M. Murphy a déclaré qu'il y a généralement un pic d'incidents au début de l'année scolaire.

L'année scolaire 2023-2024 à Thunder Bay commence le 6 septembre.

Au moins 17 000 dépassements par jour en Ontario

C’est un problème qui semble être partout en province, comme le constate l’Association des autobus scolaires de l’Ontario.

Sa directrice générale Nancy Daigneault affirme que des milliers d’automobilistes ne respectent pas cette consigne chaque jour.

Les chauffeurs d'autobus de partout en province doivent rester sur leurs gardes en raison des infractions des automobilistes.

Il y a environ 17 000 automobilistes qui passent chaque jour devant un autobus scolaire en Ontario, c'est un gros problème qui pourrait causer des blessures aux enfants , dit-elle.

Mme Daigneault affirme que pour tenter de réduire cette tendance, les organismes comme le sien tentent chaque année de nouveaux moyens de rejoindre les automobilistes et le public.

Nous travaillons avec la police et les conseils scolaires pour souligner la nécessité de s'arrêter lorsque l'autobus scolaire est arrêté, que le bras d'arrêt est activé et quand les lumières clignotent , dit-elle.

Avec les informations de Kris Ketonen de CBC et de Venant Nshimyumurwa