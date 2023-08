Une année transitoire demandée pour achever le plan d’action en itinérance à Gatineau

La Ville de Gatineau pourrait prolonger d’un an son plan d'action 2021-2023 en matière itinérance afin de finaliser sa mise en œuvre. La recommandation a été faite mardi en comité plénier à la demande de la Commission Gatineau, Ville en santé.

Selon la commission, la pandémie et les inondations, notamment, ont retardé la réalisation d’un certain nombre d’actions. Les sommes d’argent non utilisées du budget 2021-2023 pourraient être investies au cours de cette année transitoire.

Avec l’argent qui est disponible, on propose d’allonger la réalisation [du plan] sur une quatrième année, sinon on laisse l’argent sur la table et on arrive avec un plan d’action en 2024 en laissant tomber des actions qui sont encore pertinentes pour nous , justifie le directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés, Sébastien Vallée.

Plusieurs mesures sont en cours de réalisation ou demeurent en attente de l’être, comme la construction de 20 logements près du Gîte Ami, l'aménagement d’une halte-chaleur permanente ainsi que la réalisation d'un portrait de l’itinérance et du logement à Gatineau.

L’objectif pour la commission, mardi, était d’abord de présenter un état d’avancement du plan d’action municipal 2021-2023 en matière d’itinérance puis d'aborder les enjeux et les occasions liés à une prolongation d’un an du programme, afin d'obtenir une recommandation formelle des élus.

La recommandation pourrait être adoptée au prochain conseil municipal.

Une responsabilité partagée

La mairesse de Gatineau voit d'un bon œil l'ajout d'une année transitoire pour la réalisation du plan.

Je suis presque contente que ça soit une année de transition dans le contexte que l'on vit, parce qu’on va être capable de resserrer les plans puis de recadrer les partenariats , se réjouit France Bélisle.

Ouvrir en mode plein écran France Bélisle, mairesse de la Ville de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Cette dernière explique que le conseil municipal a ainsi choisi d'intervenir au nom des humains sur son territoire plutôt que de se lancer dans une bataille de juridiction avec le provincial.

L'itinérance au fil des ans, c'est devenu malheureusement la responsabilité de tout le monde et personne.

C'est ce qu'on veut venir clarifier au cours des prochaines semaines avec le gouvernement du Québec, parce que ce sont des humains qui tombent entre les craques et il faut s’occuper d’eux , indique la mairesse.

De son côté, le conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp, Denis Girouard, pense qu’il revient au provincial de faire sa part dans la lutte contre l'itinérance.

Ouvrir en mode plein écran Denis Girouard, conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp Photo : Radio-Canada

Si vous prenez le boulevard des Allumettières et vous regardez dans le stationnement de l'aréna [Robert-Guertin], c’est assez gênant de se dire que ça se passe à Gatineau, mais vous allez tout de suite avoir le réflexe de dire "la Ville de Gatineau ne s'en occupe pas", alors que le CISSS de l'Outaouais et le provincial [se mettent toujours à l’écart] , martèle-t-il.

Le directeur général du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO), Yves Séguin, salue pour sa part cette prolongation tout en suggérant des mises à jour.

Tant mieux qu’on puisse continuer à avoir l'itinérance au centre des préoccupations de la Ville de Gatineau. Par contre, il faudrait que ce plan d’action soit bonifié et modifié pour pouvoir répondre adéquatement à la nouvelle réalité sur le terrain , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Yves Séguin est le directeur général du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

M. Séguin souhaite que la Ville de Gatineau prenne en compte les besoins urgents en matière d'itinérance et qu’elle collabore avec les acteurs communautaires locaux dès cet hiver.

La préparation du nouveau plan d’action sur l’itinérance devrait débuter l’an prochain au niveau de la Ville de Gatineau.

Avec les informations de Patrick Foucault