770 Albertains morts de surdose d’opioïdes depuis le début de l’année

Les autorités font état de 770 personnes décédées de surdoses d’opioïdes depuis janvier 2023 en Alberta, et de 151 décès enregistrés pour le seul mois de mai.

Le décompte de mai montre que les taux les plus élevés de décès liés aux opioïdes ont été enregistrés dans la zone sud, notamment à Lethbridge et Medicine Hat.

Bien que le nombre de morts en mai soit inférieur au record du nombre de décès par surdose établi en avril, soit 179 morts, la situation reste préoccupante.

D’autant plus que, selon Shaundra Bruvall d'Alpha House Society, un organisme à but non lucratif qui aide les personnes aux prises avec des dépendances, la tendance se poursuivra, car nous ne voyons pas de changement dans la toxicité des drogues .

Elle dit croire que la situation ne changera pas en mieux s’il n’y a pas de débat sur la sécurité de l'approvisionnement.

Une nouvelle tendance à Calgary

Les dernières données montrent par ailleurs une nouvelle tendance qui se dessine à Calgary en ce qui a trait aux lieux où les surdoses sont survenues.

Par exemple, 30 % des surdoses au cours du premier trimestre de l'année ont eu lieu dans des endroits publics, tandis que 17 % se sont produites dans des refuges et des centres de consommation supervisée.

D’après Kevin Cunningham, coordinateur à l’Alberta Alliance Who Educate and Advocate Responsibly, il s’agit des taux les plus élevés des grandes municipalités de la province.

Il explique que les gens préféreraient de loin consommer chez eux, mais lorsqu'ils n'ont pas de logement, il leur est difficile de faire autrement que de se rabattre sur des endroits publics.

En 2022, les surdoses d’opioïdes ont causé 1498 morts en Alberta, soit une réduction d’un peu plus d’une centaine de décès par rapport à 2021.

