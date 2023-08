Quatre Églises canadiennes réclament des fouilles à la décharge Prairie Green

Quatre Églises canadiennes s’unissent pour exhorter les dirigeants politiques du Manitoba à fouiller la décharge de Prairie Green à la recherche des restes d'au moins deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

Des dirigeants et représentants de l’Église évangélique luthérienne, l’Église unie, l’Église presbytérienne et l’Église anglicane du Canada se rassembleront le 5 septembre prochain à Winnipeg, pour unir leur voix à celle des représentants autochtones, familles et proches des victimes qui réclament des fouilles depuis décembre dernier.

Je pense que parfois nous avons une préférence pour les personnes blanches dans ce pays et nous avons tendance à ignorer les personnes autochtones , estime l'évêque de l'Église évangélique luthérienne du Canada Susan Johnson.

Cette dernière, accompagnée de Carmen Lansdowne, modératrice de l'Église Unie du Canada, Mary Fontaine, modératrice de l'Église presbytérienne du Canada, et Chris Harper, évêque anglican autochtone national.

Le groupe se rendra au camp Morgan, nommé en l’honneur de la victime présumée Morgan Harris, qui est installé près de la décharge du chemin Brady depuis décembre dernier.

Essentiellement, nous écouterons. Je pense que nous voulons avant tout entendre les préoccupations de la population , déclare Mme Johnson. Et puis nous réfléchirons à la meilleure façon de défendre leurs intérêts, pour eux et avec eux.

Je ne peux pas imaginer que s'il y avait des personnes blanches dans la décharge, nous ne les chercherions pas. Je pense donc qu'à bien des égards, c'est [une décision] raciste et cela ne fonctionne certainement pas avec notre engagement envers la réconciliation.

Les autres dirigeants viendront de différentes régions du pays. Le groupe invite également tout autre représentant religieux à se joindre à la délégation.

Les appels à une fouille de la décharge s’intensifient depuis l’annonce de la décision de la première ministre Heather Stefanson, en juillet dernier, de ne pas financer les recherches, arguant qu’elles représentent un trop grand risque en matière de santé et de sécurité.

D’après une étude de faisabilité présentée au printemps dernier à l’Assemblée des chefs du Manitoba, les fouilles pourraient nécessiter jusqu’à trois ans de travail et coûter 184 millions de dollars.

Des robes rouges ont été érigées sur des croix de bois au camp Marcedes, nommé en l'honneur de la victime présumée Marcedes Myran, qui est installé près du Musée canadien pour les droits de la personne.

Plus tôt ce mois-ci, le Musée canadien pour les droits de la personne a annoncé qu’il soutenait les recherches. La semaine dernière, Amnistie internationale Canada a abondé dans le même sens.

Par ailleurs, l’organisation a déclaré le 18 septembre comme étant la Journée internationale d'action pour la fouille des décharges. Une manifestation sur la Colline du Parlement à Ottawa est prévue pour l'occasion.

Susan Johnson espère que d'ajouter les voix de l'Église à l'appel aux fouilles incitera la province à reconsidérer sa position.

Je suis également très consciente que nous sommes au milieu d'une élection provinciale et que selon qui formera le nouveau gouvernement, cela peut ou non faire une différence quant à la réponse que nous obtiendrons.

Un appui considérable

Melissa Robinson, cousine de Morgan Harris, se réjouit de ce nouveau soutien. C'est considérable , commente-t-elle. Moi-même, je n'avais pas réalisé l’ampleur de la chose.

Selon elle, les représentants religieux sont d’abord venus visiter le camp Marcedes et ont demandé comment ils pouvaient y contribuer.

Melissa Robinson, la cousine de Morgan Harris, salue le soutien de dirigeants religieux et espère que l'Église catholique apportera aussi son appui.

Plus de détails sur la nature du soutien des Églises seront dévoilés la semaine prochaine, mais Melissa Robinson espère que ces dernières pourront aider au plan financier. Nous leur avons dit d’amener leur chéquier , illustre-t-elle.

De surcroît, elle affirme que les dirigeants religieux lui ont assuré qu’ils tenteraient d’obtenir le soutien de l’Église catholique.

D’après Melissa Robinson, à la veille des élections provinciales, cet appui est opportun. D’après ce que j’en comprends, les communautés religieuses sont généralement de grandes partisanes du parti progressiste-conservateur et je pense donc que nous serons capables de rallier la majorité d’entre elles.

Avec les informations de Darren Bernhardt et d'Anne-Charlotte Carignan