Le potentiel d’un projet de mine de lithium confirmé au nord de Nemaska

L'entreprise Corporation Lithium Éléments Critiques (CLEC) cherche toujours à réunir le financement nécessaire à la construction de sa mine Rose lithium-tantale, dans le Nord-du-Québec.

Le site de ce projet de mine de lithium à ciel ouvert se trouve à environ 38 kilomètres au nord de la communauté crie de Nemaska. Le projet a reçu les autorisations environnementales fédérales et provinciales requises au cours des dernières années.

Avec une nouvelle étude de faisabilité qui confirme la solidité de son projet, CLEC réaffirme sa volonté de lancer les travaux de construction le plus tôt possible. Le coût de construction des infrastructures est évalué à 471 M$.

Comme pour tout grand projet, l’argent demeure le nerf de la guerre. On travaille depuis un certain temps à ficeler le financement pour aller de l’avant avec notre décision de construction. On cogne à beaucoup de portes et il y a plusieurs joueurs potentiels, tant privés que publics , affirme Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de CLEC.

203 000 tonnes de concentré de spodumène

La nouvelle étude de faisabilité du projet Rose, dévoilée mardi, estime sa valeur nette à 2,2 milliards $. L'entreprise prévoit une production annuelle de 203 000 tonnes de concentré de spodumène pendant les 17 ans de vie de la future mine.

Cette nouvelle étude tient compte de l’inflation importante qu’on vit depuis plusieurs mois, mais aussi de l’augmentation des prix du lithium, ajoute M. Lavallée. On utilise toujours des prix conservateurs, mais on doit faire une mise à jour sur ce plan-là. Ça confirme que notre projet est économiquement très positif.

Un camp pour les travailleurs

CLEC a aussi modifié son projet en y ajoutant la construction d’un camp de 500 travailleurs à 4 kilomètres du site, soit 250 chambres temporaires et 250 permanentes.

Avoir un camp plus près du site réduit notre risque et assure un meilleur contrôle des coûts durant la construction. On s’assure d’avoir toutes nos chambres au bon moment pour nos travailleurs pendant la construction , ajoute le chef de la direction.

Jean-Sébastien Lavallée a bon espoir pour la suite des choses, dans un contexte où le marché du lithium demeure très robuste.