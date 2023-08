Skype célèbre ses 20 ans

Le logiciel de vidéoconférence Skype, racheté par Microsoft en 2011, a vu le jour le 29 août 2003. Malgré des débuts prometteurs, une pandémie et l'ajout d'outils d'intelligence artificielle, son nombre d'adeptes ne cesse de diminuer.

Au début des années 2000, les têtes créatrices de Kazaa, un système pair à pair (peer-to-peer, ou P2P) – utilisé notamment pour l’échange de fichiers torrent de musique –, s'attaquent à la téléphonie en créant un logiciel qui permet d'effectuer des appels à l’étranger sans payer de frais d'interurbain.

Cette petite révolution lui a valu un grand succès à cette époque où des applications telles Messenger et WhatsApp, dont l’offre est semblable, n’existaient pas encore.

Ouvrir en mode plein écran Le logiciel de vidéoconférence Skype a eu 20 ans le 29 août 2023. Photo : AFP / Richard A. BROOKS

Sa popularité était telle qu’en 2005, le site de commerce électronique eBay l’a d’abord racheté, pour finalement céder le logiciel de vidéoconférence à Microsoft en 2011 pour 8,5 milliards de dollars américains (11,5 milliards $ CA).

Publicité

Le géant de l’informatique l’a ensuite intégré à sa suite bureautique, qui comprend notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Une pandémie peu profitable

La pandémie de COVID-19 et la hausse marquée du télétravail et de l’école à distance auraient pu offrir un nouveau souffle à Skype. Ce n’est toutefois pas le scénario qui s’est produit : la crise sanitaire a plutôt permis de propulser d’autres logiciels au sommet, tels Zoom et Google Meet, mais aussi Teams, un autre outil de vidéoconférence signé Microsoft, mais davantage axé sur les entreprises.

Ouvrir en mode plein écran Microsoft avait offert Teams gratuitement pendant six mois au début de la pandémie afin de soutenir les entreprises. Photo : getty images/istockphoto / Rawpixel

Selon des données de mars 2020, Skype pouvait compter sur 40 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs quotidiens actifs. Ce chiffre est passé à 36 millions depuis, selon des données obtenues par CNBC début juillet (Nouvelle fenêtre).

Teams, pour sa part, ne cesse de croître. Le logiciel pouvait compter sur près de 300 millions d’adeptes par mois en mars 2023, d’après les données de Microsoft, une augmentation de 50 millions par rapport à juillet 2021.

Publicité

Skype, toujours d’actualité?

Skype demeure un outil de vidéoconférence compétitif sur le marché, fort de la confiance qu’il a bâtie ces 20 dernières années sur ce marché.

On s’y connecte à l’aide d’un compte Microsoft, créé à partir de n’importe quelle adresse courriel ou numéro de téléphone, ce qui n’est pas le cas de tous les outils semblables.

Les appels vidéo et la qualité du son sont en haute définition, et on peut y discuter avec 100 personnes à la fois. On peut aussi faire des appels à partir de sa console Xbox.

Microsoft continue d’intégrer Skype à son système Windows et à sa messagerie Outlook.

L’entreprise l’a également doté de ses nouveaux outils d’intelligence artificielle alimentés par le robot conversationnel ChatGPT : sur Skype, on peut utiliser Bing Chat pour faire de la traduction en temps réel, pour résumer des réunions, pour répondre à des questions ou encore cogiter sur des idées.

Avec les informations de CNBC