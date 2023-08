Des leaders communautaires prônent la patience face aux fermetures temporaires chez UNI

Au Nouveau-Brunswick, des chefs de file des communautés acadiennes où des succursales d'UNI ont dû fermer temporairement leurs portes en raison d'un manque d'employés se montrent, pour l'instant, compréhensifs.

Les caisses populaires du réseau d'UNI coopération financière à Beresford, Eel River Crossing, Cap-Pelé et Saint-Léonard sont fermées temporairement. L'institution explique que ces fermetures sont causées par un manque d'effectifs, puisque les employés sont en congé ou en congé de maladie.

Ces fermetures – qui datent pour la plupart de la mi-août – surviennent dans la foulée de la pénible transition du système informatique d'UNI, qui s'est détaché du réseau Desjardins.

La caisse populaire de Beresford est fermée temporairement jusqu'à vendredi. Photo : Radio-Canada

Le maire de Belle-Baie, Daniel Guitard, a su un peu avant tout le monde que la caisse de Beresford allait fermer ses portes temporairement.

Il a reçu des appels téléphoniques du pdg d'UNI, Camille Thériault, et d'une employée du réseau.

Le maire de Belle-Baie, Daniel Guitard, prône encore la patience envers UNI Coopération financière, même si la situation est loin d'être idéale. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

J'ai vraiment apprécié l'appel du réseau des caisses et de UNI pour informer le maire de la situation , exprime Daniel Guitard, maire de Belle-Baie. On voit déjà une nette amélioration au niveau communications.

À Beresford, la caisse doit rouvrir ses portes vendredi.

Jusqu'à présent, il n'y a personne qui m'a parlé des inconvénients , ajoute Daniel Guitard. On a une caisse à Petit-Rocher; on a aussi des caisses dans la région de Bathurst. Ce n'est pas plaisant. On ne peut pas dire qu'on est heureux de la tournure des événements. Mais, on va être patients.

Se montrer patients, aussi, à Cap-Pelé

Le pdg de la chambre de commerce de Cap-Acadie, Anthony Azard, avait aussi été informé à l'avance de la fermeture temporaire de la caisse de Cap-Pelé. Il se montre compréhensif.

Anthony Azard, PDG de la Chambre de commerce de Cap-Acadie, indique qu'il a une bonne compréhension de la situation du manque d'employés chez UNI. Photo : Radio-Canada

C'est certain qu'un manque de personnel c'est un peu dans l'air du temps , souligne-t-il. On comprend que c'est les réalités actuelles. Alors c'est tout à fait légitime et on a une belle compréhension de la situation. Forcément, on espère que ça va se résorber.

La caisse de Cap-Pelé doit rouvrir ses portes le 8 septembre.

Pas de panique à Saint-Léonard

On ne sent pas la panique, non plus, du côté de Saint-Léonard, où la caisse est fermée également jusqu'au 8 septembre.

Le président de la chambre de commerce de la Vallée, Daniel Beaulieu, précise que la caisse de Grand-Sault est à une vingtaine de minutes de Saint-Léonard.