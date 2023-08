Loto Atlantique s’attaque à un commanditaire du festival country YQM

Le pdg de Loto Atlantique s'en prend à un casino en ligne privé qui a publicisé ses services lors du YQM Country Fest, à Dieppe au Nouveau-Brunswick, la fin de semaine dernière.

Pendant les trois jours du festival, environ 20 000 spectateurs pouvaient apercevoir le logo de BET99 au-dessus de la scène.

Une équipe monte la scène du festival YQM, à Dieppe au Nouveau-Brunswick, quelques jours avant le début de l'événement.

BET99 est un site web privé qui offre des paris sportifs et des jeux de hasard. Le service est basé en Ontario, où ses activités sont légales et réglementées.

Toutefois, le pdg de Loto Atlantique Patrick Daigle rappelle que Loto Atlantique est le seul fournisseur de jeux en ligne autorisé dans les provinces de l'Atlantique.

Le Code criminel est très clair et indique que les provinces ou ses sociétés - comme Loto Atlantique - sont les seules qui peuvent gérer les jeux , explique-t-il. Nous voulons clarifier les choses, car il y a beaucoup de confusion.

De nombreux sites problématiques, selon Loto Atlantique

BET99 n’est pas le seul site du genre à avoir des activités au Canada. D’autres plateformes comme Draft Kings et FanDuel attirent également de nombreux amateurs de paris sportifs, de poker et de jeux de hasard.

Un ordinateur ouvert sur une page du site BET99, lors du Superbowl 2023 à Toronto. (Photo d'archives)

Ces sites occupent une place grandissante dans le monde des sports et du divertissement et se font connaître grâce à des commandites, des publicités et des partenariats.

Patrick Daigle allègue que BET99 et les autres sites privés ne sont pas encadrés et surveillés dans la région et qu'ils ne paient pas d'impôts et de taxes en Atlantique. De plus, les joueurs sont moins protégés lorsqu’ils utilisent ces plateformes, selon lui.

Une petite fortune qui échappe à l’Atlantique

Il avance aussi que les gens de l'Atlantique versent 170 millions de dollars par année à des sites privés non réglementés.

Cela représente environ 170 millions de dollars qui quittent nos régions et qui pourraient être utilisés pour des routes, des hôpitaux ou d’autres bonnes causes , indique-t-il.

Il s’agit d’une somme considérable qui pourrait demeurer ici même dans notre région pour financer d’importants services publics et aider nos collectivités, mais qui continue plutôt de bénéficier uniquement à des exploitants illégaux.

Patrick Daigle insiste sur le fait qu’il n’a rien contre le festival ni les organisateurs. C’est vraiment au sujet de la commandite de BET99, nous voulons faire de la sensibilisation sur cet enjeu.

Radio-Canada Acadie a contacté BET99, ainsi que l'organisateur du festival YQM Samuel Bourgeois. Ils n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue, mardi après-midi.

