Une étude de la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) conclut que les programmes scolaires provinciaux et territoriaux pourraient offrir une représentation « plus complète et plus significative » des personnes noires. Le rapport indique aussi que l'enseignement de leur histoire n’est pas obligatoire et qu'il devrait être prescriptif.

Présence très sporadique

Le rapport intitulé Les communautés noires et l’éducation publique au Canada : analyse des programmes primaires etsecondaires en sciences sociales révèle que la présence de Canadiens noirs dans les programmes scolaires est très sporadique . Selon ce dernier, plusieurs personnes noires importantes de l'histoire canadienne ne sont pas mentionnées dans la majorité des ouvrages.

Le rapport souligne aussi que dans certains documents, plus d’attention est accordée aux expériences des Noirs des États-Unis qu’à ceux du Canada.

Ainsi, non seulement on nie l’existence du racisme envers les personnes noires au Canada, mais on fait fi tant de la lutte canadienne pour les droits civiques que des contributions des Canadiennes et Canadiens noirs aux droits de la personne , affirme le rapport.

Par ailleurs, le rapport indique qu’une omission notable dans les documents pédagogiques, est qu’ils ne mentionnent pas du tout l’esclavage qui a existé au Canada . Selon la CCUNESCO , les personnes noires sont également exclues dans les discussions sur le rôle du Canada dans les conflits internationaux.

Aucune obligation en matière de représentation

Le rapport note aussi qu’il n’existe aucune obligation en matière de représentation dans les programmes scolaires. La représentation des personnes noires repose entièrement sur les connaissances, la volonté, l’intérêt, la littératie raciale et le niveau d’aisance de chaque enseignante ou enseignant , note l’étude.

Selon des enseignants questionnés dans le cadre de l’étude, le manque d’attentes fait en sorte que plusieurs enseignants choisissent de ne pas aborder ces questions en classe.

Le rapport recommande de rendre l’enseignement de l’histoire des Canadiens noirs obligatoire afin que tous les élèves puissent avoir accès à cette éducation, et que cela ne relève pas seulement du niveau d’intérêt ou de connaissances des enseignants.

Ce qu’on appelle l’histoire des Canadiennes et Canadiens noirs est tout simplement l’histoire du Canada. C’est pourquoi on ne peut pas faire un portrait juste et complet de l’histoire canadienne sans inclure les personnes d’ascendance africaine.

L'Afrique est également sous-représentée dans les livres scolaires par rapport aux Royaumes de l’Égypte, de la Grèce et de la Rome antiques ou encore de la Chine et de la Mésopotamie par exemple, déplore le rapport.

Recommandations

Le rapport formule des recommandations pour les ministères de l’Éducation ainsi que les conseils et districts scolaires.

Il recommande entre autres d’explorer des moyens d’améliorer la représentation afin de fournir aux élèves et enseignants une histoire cohérente des expériences et contributions des personnes noires.

Le rapport suggère aussi d'inclure la représentation des personnes noires dans le matériel scolaire et autres aspects du secteur de l’éducation ainsi que dans les documents fournis par les ministères de l’Éducation.

Selon le rapport, il faudrait aussi augmenter la diversité du personnel, enchâsser les compétences de lutte contre le racisme dans la formation des enseignants et établir des attentes quant à la meilleure manière pour les élèves d’apprendre.

Le rapport note également que le personnel enseignant a besoin d’une meilleure formation et de plus de ressources prêtes à l’emploi afin de mieux pouvoir enseigner le sujet aux élèves.