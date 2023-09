Le changement de couleur de lacs canadiens pourrait être bénéfique pour les poissons

Avec le recul et la disparition de glaciers dus aux changements climatiques, les lacs de couleur turquoise, comme ceux que l'on voit dans les Rocheuses canadiennes, deviendront plus clairs et cela aura un impact sur la vie aquatique.

Ils ressembleront aux lacs que nous voyons dans le centre de l'Alberta , explique Rolf Vinebrooke, écologiste spécialiste des eaux douces à l'Université de l'Alberta.

Il constate que ce changement est déjà en cours et que certains lacs deviennent d'un bleu plus saphir. Par exemple, les lacs Curator et Geraldine, dans le parc national de Jasper, sont déjà plus clairs. La couleur turquoise qu’on retrouve est le résultat de la farine glaciaire, soit de minuscules sédiments, qui proviennent des rochers et qui se font lentement un chemin vers les lacs grâce à l’érosion.

Alors que l'on pourrait penser que la perte de ce résidu constitue quelque chose de néfaste, des experts soulignent les avantages probables pour la vie aquatique. En effet, lorsque les lacs deviennent plus clairs, la lumière du soleil peut pénétrer plus profondément dans l'eau, ce qui favorise la croissance des algues. La diminution de la glace des glaciers se traduit donc par une eau plus chaude, ce qui rend les lacs plus productifs.

Toutefois, une espèce unique qui pourrait être menacée est un copépode rouge vif appelé hesperodiaptomus arcticus, un crustacé de la taille d'une pointe de stylo.

Selon Janet Fischer, professeure de biologie au Franklin and Marshall College en Pennsylvanie, à mesure que les lacs se réchauffent, leurs environnements peuvent devenir plus favorables à accueillir différentes espèces. Les espèces les plus répandues pourraient alors envahir les lacs et concurrencer les espèces uniques telles que l'hesperodiaptomus arcticus.

Avec son mari, Mark Olson, elle étudie et documente la couleur des lacs des Rocheuses canadiennes depuis 18 ans. Je trouve ces lacs magnifiques à tous les stades de leur évolution, mais il y a une certaine tristesse lorsque vous avez passé votre vie à documenter un changement que les humains ont accéléré , raconte-t-elle. Les lacs resteront beaux, mais ils seront différents.

Ouvrir en mode plein écran La fonte des glaciers modifie la couleur des lacs dans les Rocheuses canadiennes, passant dans certains cas d'une couleur turquoise à un bleu saphir. (Photo d'archives) Photo : Fournie par Clark Monson

Qu'est-ce que cela signifie pour les poissons?

La fonte des glaciers entraîne la formation de voies d'eau qui étaient auparavant enfouies sous des couches de glace. Par conséquent, une eau plus chaude, sans farine glaciaire, se traduit par un lac plus productif, ce qui signifie qu'il y a plus de nourriture disponible pour les poissons.

Certaines zones pourraient devenir plus productives dans le futur , explique Matthew Sloat, directeur scientifique de l'organisation internationale Wild Salmon Center.

Il ajoute qu’en Colombie-Britannique, le recul des glaciers offre davantage d'habitats aux poissons d'eau froide, en particulier les saumons. Toutefois, les changements climatiques continuent de poser des problèmes à la vie aquatique, notamment parce que certains cours d'eau risquent de s'assécher pendant l'été si les glaciers disparaissent.

Même si davantage d'habitats sont disponibles, les poissons doivent pouvoir y accéder. Or, cela peut s'avérer problématique s'il y a une énorme chute d'eau, qui peut constituer un obstacle. Un autre problème se pose si les lacs changent de couleur et se réchauffent trop rapidement.

Cela dépend vraiment de l'ampleur du phénomène. Si cela se produit très rapidement, l'écosystème pourrait ne pas s'adapter facilement , explique Rolf Vinebrooke, de l'Université de l'Alberta. On ne sait pas vraiment ce que l'on a perdu tant que ce n'est pas parti.

Avec les informations de Liam Harrap