À la rentrée, on les voit apparaître aux coins des rues les plus achalandées. Ils s’assurent que le trajet des écoliers entre la maison et l’école se déroule en toute sécurité. Tirés de nos archives, voici trois portraits de brigadiers scolaires.

Jeanne-d’Arc Lachance

À l’émission Au jour le jour du 25 janvier 1983, les animateurs Normand Harvey et Ghislaine Paradis soulignent la patience et le dévouement des brigadiers scolaires. Mais qui sont ces travailleurs que les piétonniers croisent quotidiennement sur leur trajet des années durant?

8:33 La journaliste Madeleine Gaudreault-Labrecque brosse le portrait de la brigadière Jeanne-d'Arc Lachance.

Dans son reportage, la journaliste Madeleine Gaudreault-Labrecque nous présente Jeanne-d'Arc Lachance qui exerce le métier de brigadière scolaire depuis sept ans.

Avec sa veste voyante et son panneau d’arrêt, elle guide les écoliers à une importante intersection de la ville de Québec, celle du chemin Saint-Louis et de l’avenue Lavigerie.

Le travail de brigadier demande beaucoup de diplomatie, dévoile-t-elle à la journaliste. Il faut s’adapter aux différentes personnalités des enfants, mettre dans notre camp les plus tannants.

Au fil des années, Jeanne-d'Arc Lachance a créé des liens avec plusieurs écoliers. Il n’est pas rare qu’elle reçoive des bonbons ou des marques d’affection. Il lui arrive aussi d' en consoler un qui lui raconte ses peines.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas durant l’hiver qu’il est le plus difficile de travailler à l’extérieur pour le brigadier. Jeanne-d'Arc Lachance nous apprend que c’est plutôt à l’automne et au printemps lorsqu’on ne sait plus comment s’habiller entre la pluie et les forts vents.

Paul Pagé et Denise Lavoie

5:24 Le journaliste Yvan Lamontagne brosse le portrait des brigadiers Paul Pagé et Denise Lavoie.

Au Téléjournal/Montréal du 2 octobre 2008, le journaliste Yvan Lamontagne accompagne le brigadier Paul Pagé dans sa routine matinale. Ce dernier enfile sa casquette du SPVM avant de se rendre à l’intersection qui est sous sa responsabilité depuis vingt ans, celle des rues Rachel et Berri à Montréal.

Dans la métropole québécoise, les 630 brigadiers scolaires relèvent du Service de police et Paul Pagé en est un exemplaire, déclare le commandant du SPVM Stéphane Bélanger.

Le brigadier tire une grande fierté qu’aucun accident ne se soit produit depuis qu’il travaille à cette intersection très achalandée où les risques sont bien présents.

En 2007, 65 écoliers ont été blessés dans des collisions au cours de l’année scolaire, mais aucun de ces incidents n’est survenu à une traverse.

J'aime qu'il y ait de l'action, j'aime le monde. Ça me rajeunit.

Le journaliste Yvan Lamontagne rencontre aussi Denise Lavoie qui compte dix ans d’expérience comme brigadière.

Les traverses sont cotées de 1 à 3 pour leur dangerosité, explique-t-elle au journaliste. Celle dont elle a la responsabilité, à l’intersection des rues Sherbrooke et Panet, obtient la cote 1 qui demande d’avoir des yeux tout le tour de la tête.

Quand le feu de circulation passe au vert, je m’assure que le trafic est arrêté avant de faire traverser les enfants, mentionne Denise Lavoie. La brigadière est particulièrement attachée aux enfants qui vont à l’école du Plateau tout près et elle assiste même à leur concert de Noël!

À Montréal, en 2008, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à exercer le métier de brigadier. À 20 heures par semaine, il s’agit souvent d’un deuxième emploi ou alors une façon pour des aînés de s’occuper et de demeurer bien actifs.

Dans tous les cas, une même vocation, celle de protéger les enfants et de les voir grandir comme figure à la fois distante et rassurante dans leur quotidien.