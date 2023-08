Bientôt une nouvelle centrale au mazout à Terre-Neuve?

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador songe à construire une nouvelle centrale thermique au mazout. La construction d'un tel projet polluant risquerait de nuire aux ambitions climatiques du gouvernement provincial, mais aurait pour objectif d’éponger la demande croissante d’électricité dans la province.

Selon des documents soumis à la Régie des services publics, la nouvelle turbine à combustion dans la péninsule d’Avalon pourrait avoir presque la même capacité que la centrale thermique de Holyrood, une centrale au mazout de 490 mégawatts (MW) censée fermer d’ici 2030.

Une étude est en cours [...] pour analyser les besoins en combustible et l’emplacement du site, et fournir des estimations de coûts et un calendrier actualisé pour trois options de capacité (150 MW, 300 MW et 450 MW) , détaille Hydro T.-N.-L. dans une présentation en mai dernier.

La porte-parole d’Hydro T.-N.-L., Jill Pitcher, souligne dans un courriel qu’ aucune décision n'a été prise pour l'instant . La Régie des services publics aurait son mot à dire avant qu’un tel projet de construction obtienne le feu vert. Selon Mme Pitcher, un projet ne sera proposé à la régie avant le dernier trimestre de 2024.

Un projet sur 7 ans

On ignore pour le moment le coût et l’emplacement possibles de la nouvelle centrale, ainsi que la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui y seraient produites. La présentation indique pourtant que l’approbation, la construction et la mise en service d’un projet de turbine à combustion s'étaleront probablement sur sept ans .

Si des centrales d'appoint comme celle de Holyrood ne fonctionnent que pendant l’hiver, lorsque la demande d’électricité est plus élevée, Hydro T.-N.-L. ne ferme pas la porte à l'idée de garder la nouvelle centrale en service toute l'année.

Nous examinons de nombreuses options afin de nous assurer que nous choisissons la meilleure voie à suivre, comme il est prudent de le faire , affirme Jill Pitcher.

Ouvrir en mode plein écran Les cheminées de la centrale thermique au mazout de Holyrood, à Terre-Neuve, en mars dernier. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Quels impacts sur les engagements climatiques?

Hydro T.-N.-L. et le gouvernement provincial promettent depuis des années que lorsque la centrale thermique de Holyrood sera enfin fermée, environ 98 % de l’électricité du réseau public proviendra de sources renouvelables. La possible construction d’une nouvelle centrale thermique alimentée par des énergies fossiles remettrait toutefois en cause cette projection.

Le ministre provincial de l’Environnement a refusé une demande d’entrevue de Radio-Canada, lundi. Bernard Davis n’a aucune disponibilité cette semaine, selon sa porte-parole Marium Oishee, qui refuse de préciser si le ministre soutient la construction d’une nouvelle centrale polluante.

De nouvelles normes fédérales à respecter

Si Hydro T.-N.-L. décide de construire une nouvelle centrale au mazout, elle devra aussi respecter de nouvelles normes fédérales en matière de gaz à effet de serre. Le 10 août, le gouvernement fédéral a rendu public son projet de règlement sur l’électricité propre, une série de règles qui, une fois adoptée, limitera de façon draconienne les émissions de GES des centrales électriques.

Si [la centrale] est construite après 2025, il faut faire le coût-bénéfice dans le sens où cette usine pourra fonctionner pendant 10 ans, techniquement, sans autre technologie , affirme Julien Bourque, analyste politique à l’Institut climatique du Canada, en notant que la géologie à Terre-Neuve ne permet pas la séquestration du carbone.

Le bilan de rentabilité n’est pas très fort.

Jill Pitcher, la porte-parole d’Hydro T.-N.-L., n’a pas voulu commenter l’impact du règlement sur le projet. Nous évaluons l'impact de ce règlement pour l'ajout potentiel d'une turbine à combustion à nos actifs , a-t-elle écrit.

Pourquoi le mazout?

Selon Hydro T.-N.-L., la nouvelle turbine à combustion serait alimentée par le mazout, un carburant relativement plus polluant, parce qu’il n’existe aucune source de gaz naturel à Terre-Neuve-et-Labrador. Des combustibles renouvelables pourraient être une option à l'avenir , indique Jill Pitcher, mais toute turbine à combustion devra être alimentée par du mazout à court terme .

L’étude indépendante sur la nouvelle turbine à combustion rédigée par la firme Hatch, devait être soumise à Hydro T.-N.-L. en juin, mais a été retardée jusqu'à la fin août. Le document sera envoyé à la Régie des services publics et rendu public d’ici le 29 septembre.

Hydro T.-N.-L., comme plusieurs sociétés électriques au Canada, projette que la demande d’électricité pourrait doubler d’ici 2050, notamment en raison des nouvelles voitures électriques et de la transition vers le chauffage électrique. À Terre-Neuve-et-Labrador, la demande en électricité pourrait dépasser l'offre à compter de 2030.

Hydro T.-N.-L. a donc du pain sur la planche pour augmenter la production d'électricité et la Régie des services publics a prévenu plus tôt ce mois-ci qu'il faut augmenter la cadence.

La société de la Couronne planifie de construire un nouveau groupe turbine-alternateur de 150 MW au barrage hydroélectrique de Bay d'Espoir, dans le sud de l'île. La fiabilité du réseau de transmission de la centrale hydroélectrique de Muskrat Falls, au Labrador, est toujours remise en question et l'un de ses quatre groupes turbines doit être complètement démantelé.

La fermeture de la centrale de Holyrood est encore prévue en 2030, selon Jill Pitcher. Elle stipule toutefois que ce plan dépend de la fiabilité des lignes de transmission de Muskrat Falls et de la disponibilité globale d'électricité sur le réseau.