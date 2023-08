La nouvelle Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi ouvre mercredi

C’était l’inauguration mardi de la toute nouvelle Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, qui se trouve maintenant dans l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement. Dès mercredi, elle débutera l'accueil de la clientèle.

Après plusieurs mois d’attente, les résidents pourront séjourner dans l'édifice plus vaste, qui compte 36 chambres, deux dortoirs avec des lits superposés, une salle à manger et un salon à chaque étage.

Pour ce qui est des gens qui vivront au refuge d'urgence, qui compte 20 lits, ils pourront être accueillis dès jeudi.

L’édifice, qui a été construit il y a 120 ans et qui a été rénové au coût de 4,4 millions de dollars dans les derniers mois, peut abriter davantage de personnes en situation d’itinérance.

L’ancien édifice, situé sur la rue Lafontaine, comptait 21 places dans des chambres à deux ou trois.

Ouvrir en mode plein écran Les médias étaient convoqués à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi mardi. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Un plus grand encadrement

Selon le directeur général de l’établissement, Yannick Harvey, l’encadrement sera toutefois un peu plus serré pour la clientèle.

Comme le Code de la route, si on fait une gaffe sur la route, si on ne le savait pas, le policier va nous dire : "Écoute, à toi de le savoir, tu n'as pas le droit de faire tel truc." C'est un peu comme ça ici, parce que le but, c'est qu'ils se conforment quand même aux règles que tout le monde , a indiqué Yanick Harvey en conférence de presse mardi.

Ouvrir en mode plein écran La cuisine de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Ce code de vie implique notamment le respect d’autrui et de son environnement. Des sanctions seront notamment appliquées pour les bagarres.

M. Harvey s’attend à une période d’adaptation qui durera quelques mois. Par la suite, des ajustements seront effectués au cas par cas pour réintégrer des personnes sanctionnées.

Avec les informations de Louis Martineau