Un appel à la prudence lancé aux automobilistes, à la mémoire de Tristan

« J'ai dit à mon garçon : "On se voit à la maison". Trente minutes plus tard, je devais aller l'identifier sur un lit d'hôpital. »

Ces paroles de Michel Boucher sont à glacer le sang pour quiconque a des enfants. Même s'il s'est écoulé 11 ans depuis la mort de son fils Tristan, tué à vélo à moins d'un kilomètre du domicile familial, le père de famille n'a jamais entièrement fait son deuil.

C'était un mardi soir, le 17 juillet 2012. Il arbitrait un match de soccer. Je devais aller voir son petit frère à un autre terrain. À la fin, il est venu me rejoindre à vélo pour finir la partie. Mes derniers mots ont été : "À tantôt, Tristan, on se voit à la maison" , confie-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Tristan Boucher, 14 ans, a été tué à vélo dans une zone à proximité d'un parc où la vitesse était limitée, à La Prairie. Photo : Radio-Canada / Photo d'archives

C'était la dernière fois que Michel Boucher voyait son adolescent, dont il était si fier, vivant.

En arrivant chez moi, je me souviens d'avoir entendu des sirènes de véhicule d'urgence. Le père d'une amie de Tristan est venu chez moi pour me dire que sa fille avait reconnu ses souliers. J'ai dit à ma femme que j'allais sur place. Je pensais qu'il s'était fait mal et que je devais simplement l'amener à l'hôpital , se souvient-il.

Mais l'impensable s'était plutôt produit. Son fils de 14 ans avait été renversé par un autobus dans une zone à proximité d'un parc, où la vitesse était donc limitée.

Ouvrir en mode plein écran Tristan Boucher n’avait que 14 ans lorsqu’il est mort après avoir été happé par un autobus à La Prairie, en Montérégie, en juillet 2012. Photo : Photo fournie par la famille

La mort était évidente.

Ça bouleverse une vie... C'est pour ça que je me joins aux directeurs de police pour dire aux gens de ne pas attendre que ça leur arrive, ou aux enfants des autres , ajoute le père de famille en croisade pour la prudence dans les zones scolaires.

Ouvrir en mode plein écran Michel Boucher est l'un des organisateurs du Tour du silence de la Rive-Sud, pour sensibiliser les jeunes à développer des réflexes pour leur propre sécurité sur la route. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) a dévoilé mardi des données compilées en 2022 montrant que non seulement 71 % des automobilistes ne respectent pas les limites de vitesse en zone scolaire, mais qu'au moins 37 000 contraventions ont été remises autours des écoles de la province.

Régions et contraventions Montréal : 16 128 Laval : 5541 Québec : 5087 Estrie : 2807 Montérégie : 1927 Lanaudière : 1889 Laurentides : 1485 Outaouais : 1151 Source : Association des directeurs de police du Québec

Et ces données n'incluent pas les constats délivrés par la Sûreté du Québec, qui n'a pas participé au décompte, alors qu'elle dessert plusieurs municipalités.

C'est une moyenne de 3000 contraventions par mois , a indiqué le président de l' ADPQ , Pierre Brochet. Depuis plusieurs jours, tous les corps de police du Québec sont en opération dans les zones scolaires. Ce qu'on veut, c'est assurer la sécurité des enfants.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Brochet déplore le fait que 71 % des automobilistes qui passent en zone scolaire ne respectent pas les limites de vitesse. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers