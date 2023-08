La Ville de Québec n’exclut pas de devenir maître d’œuvre pour des travaux du tramway

La Ville de Québec pourrait devenir le maître d'œuvre pour bâtir la portion « infrastructures » du futur tramway.

En conférence de presse mardi, le maire Bruno Marchand a précisé que la Ville souhaite toujours faire affaire avec un consortium pour cette partie du travail, mais ouvre la porte à d'autres options.

Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va là, a insisté le maire Marchand, je ne suis pas en train de dire qu'on irait. Je suis en train de vous dire qu'on étudie toutes les possibilités qui sont dans notre coffre à outils pour trouver des solutions.

Parmi celles-ci figure la possibilité que la Ville devienne le maître d'œuvre d'une partie du chantier.

Bruno Marchand a expliqué que la Ville examine d'autres options, au cas où les propositions des consortiums soumissionnaires soient trop élevées pour son budget.

Alors si on allait là, a-t-il ajouté, le travail c'est de dire : "est-ce qu'on est capable de le faire comme on l'a fait pour les réseaux techniques urbains avec autant d'acuité, autant de rigueur, autant de respect du cadre financier et autant de respect des échéanciers"?

Lundi, la Ville de Québec a annoncé devoir repousser une deuxième fois la date limite pour le dépôt des propositions financières sur le coût du volet infrastructure du tramway.

Plus d'informations à venir.