L'équipe de Sport'Aide travaille à la réalisation d'un court-métrage sur le quotidien des sportifs autochtones. De passage sur la Côte-Nord mardi pour marquer la rentrée scolaire et sportive des jeunes, l'équipe de Sport'Aide consulte des intervenants pour discuter des réalités autochtones dans le milieu sportif.

Son directeur général, Sylvain Croteau, est un habitué de la région, pour être venu à quelques reprises rencontrer les étudiants. Ses conférences sur la violence dans le sport ou sur l’attitude positive s’inscrivent dans sa mission de promouvoir des valeurs de plaisir et de respect dans le monde sportif québécois.

Cette fois, par contre, le conférencier est ici pour écouter.

Il souhaite connaître la réalité spécifique aux sportifs autochtones de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, afin de la transposer dans un court-métrage.

C’est vraiment important pour nous, c’est un engagement qu'on avait pris dès notre premier passage.

Le sport dans les communautés autochtones.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Le sport dans les communautés autochtones ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Le sport dans les communautés autochtones. 9 minutes 15 secondes) Durée de 9 minutes 15 secondes 9:15

Sylvain Croteau a rappelé au micro de l’émission Bonjour la Côte que les minorités peuvent vivre des difficultés supplémentaires dans leur pratique sportive. Dans son reportage, il désire montrer ce que les sportifs autochtones peuvent vivre lorsqu’ils évoluent avec des allochtones, peu importe le sport pratiqué.

À plusieurs occasions dans les dernières années, des manifestations de racisme contre des athlètes autochtones ont été décriées, particulièrement dans le hockey.

Ce n’est pas nous qui pouvons en parler, c’est pour ça qu’on vient à leur rencontre, pour qu’ils nous aident à bâtir ce projet.

L’équipe de M. Croteau recueillera également les témoignages de membres des communautés à Montréal, Québec et Mashteuiatsh.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Croteau a échangé avec des jeunes « rongés par l'anxiété de performance », qui craignaient leurs parents ou leur entraîneur. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Ça ne touche pas que le hockey, ça touche les communautés autochtones, peu importe le sport qu’elles pratiquent.

À l’image de la conférence qu’il a animée lundi, à Uashat, pour souligner la rentrée scolaire et sportive, il souhaite présenter le côté positif. On ne veut pas juste présenter le côté sombre. Il y a des endroits où ça fonctionne, il y a de belles histoires. Ça se peut, mais il faut y mettre du sien de part et d’autre.

Sylvain Croteau s’adresse à la fois aux jeunes et à leurs familles. Aux athlètes, il préconise de faire attention à leurs coéquipiers, mais aussi à leurs adversaires, dans un esprit d’inclusivité et de bienveillance.

Publicité

Par ailleurs, selon lui, le changement ne peut se faire sans la participation des parents, à qui il demande de laisser plus de place pour le plaisir, et moins à l’obsession de performance .

J’ai encore vu des choses aux Jeux du Québec à Rimouski qui m’ont renversé. Cessez de mettre autant d’emphase sur les résultats. Si on veut qu'ils fassent du sport à long terme, laissons la place au plaisir et à l’erreur.

Le directeur prévoit revenir sur la Côte-Nord dans quelques mois pour commencer le tournage du court-métrage.