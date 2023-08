Des parents de la Saskatchewan déplorent la hausse des prix des fournitures scolaires

À l'approche de la rentrée scolaire, plusieurs parents en Saskatchewan doivent composer avec l'augmentation des prix du matériel nécessaire. Face à ce défi, certains d’entre eux ont trouvé des solutions pour économiser.

Selon le gouvernement de la Saskatchewan, l'indice du prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3 % dans la province entre juillet 2022 et juillet 2023.

Happiness Ozoh, qui est mère de quatre enfants, estime avoir dépensé le double de ce qu’elle a dépensé l’année dernière.

En effet, la facture du matériel scolaire pour ses enfants s’est élevée à près de 1000 $, mais elle souligne qu'il s'agit de matériel essentiel à leur éducation. « Je pense qu'ils en ont besoin, c'est pourquoi ils figurent sur la liste. »

Pour économiser, elle a donc décidé de nettoyer les sacs à dos et les chaussures de ses enfants afin de les réutiliser.

Même son de cloche pour Ataa Aldan, mère de deux enfants qui doit aussi faire face à la hausse des prix du matériel scolaire. J'ai deux filles, alors ça m'a coûté cher, oui, ça n'a pas été facile , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Happiness Ozoh, mère de quatre enfants, déplore la hausse du prix du matériel scolaire en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Soraya Ellert, qui est la grand-mère d’une jeune fille qui entame sa 11e année, estime que l’inflation touche tous les produits.

Avec le prix des jeans qui a augmenté et tout, je peux dire que moi je me mettrais un bon 100 $ de plus, que j’ai dépensé cette année, [...] je ne dirais pas pour la même qualité, mais pour la même quantité de vêtements.

Au fil des années, elle a enseigné à sa petite-fille, Dominique, à développer des astuces pour économiser en vue de bien se préparer pour la nouvelle année scolaire.

Dominique, avec les années, fait elle-même le tri à la fin de l’année scolaire, parce qu’on fait un gros feu puis on brûle ce qui n’est plus bon. J'ai vu cette année, quand on avait fait le feu, elle a séparé elle-même ce qui était encore bon et ce qui n’était plus bon , ajoute Soraya Ellert.

Avec les informations de Genevieve Patterson