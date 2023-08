Les allègements prévus par Québec quant à la quantité de notions enseignées aux élèves et à l’importance des examens ministériels dans la note finale du bulletin sont maintenant chose du passé, a confirmé mardi matin le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, en pleine rentrée scolaire.

Depuis décembre 2020, les enseignants présentaient environ 75 % des notions de chaque matière aux élèves.

Par ailleurs, l’importance des examens du ministère de l’Éducation était passée de 50 % à 20 % de la note finale dans le bulletin pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire. Pour les élèves du primaire, elle était passée de 20 % à 10 % de la note au bulletin. Ces allègements faisaient suite à une demande du Conseil supérieur de l’éducation qui soulevait les difficultés scolaires causées par la pandémie de COVID-19.

Près de trois ans plus tard, le ministre de l'Éducation Bernard Drainville met fin à ces allègements. La pondération des épreuves ministérielles revient donc à 20 % pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire et à 50 % pour les élèves de 4e et 5e secondaire, peut-on lire dans le bulletin d’information de la rentrée 2023-2024.

La pandémie est terminée. Mon objectif, c’était de pouvoir retourner à la normale le plus rapidement possible, de pouvoir reprendre l’apprentissage des programmes dans leur totalité , a expliqué mardi matin le ministre en répondant aux questions des journalistes à Drummondville.

On souhaite reprendre là où on avait laissé avant la pandémie et on ne veut surtout pas baisser les standards, c’est très important.

Il va y avoir une transition, c’est normal, mais je pense que ça va bien se passer , a-t-il ajouté, confiant.

Moins d’enthousiasme sur le terrain

Mais il se trompe, selon Julie Myre-Bisaillon, professeure titulaire à la Faculté de l’éducation de l’Université de Sherbrooke, qui trouve étonnant que le ministre fasse cette annonce en pleine rentrée scolaire, et non en juin, à la fin de l’année scolaire, ce qui aurait permis aux enseignants de mieux se préparer.

Il l’annonce comme ça à brûle-pourpoint, sans préavis, sans préparation, mais aussi sans consultation [la façon dont] ça s’est passé dans les dernières années , a-t-elle déploré en entrevue à l'émission Tout un matin sur les ondes d'ICI Première.

Ce qu’il aurait appris, selon elle, s’il avait notamment consulté le Conseil supérieur de l’éducation, c’est que c’est peut-être une bonne chose qu’on ait ralenti le rythme dans les écoles dans les dernières années, ce n’est peut-être pas mauvais .

Nous, ce qu’on pense, c’est que les élèves ne doivent pas nécessairement apprendre plus, mais apprendre mieux. Et là, les mesures annoncées ne vont pas dans ce sens.

Julie Myre-Bisaillon est particulièrement sceptique quant à l’importance des examens ministériels dans le bulletin final des étudiants.

Les enseignants et les spécialistes étaient contents de voir ces pourcentages réduits parce que ces examens ne mesurent pas l’apprentissage des élèves, mais plutôt comment le système scolaire se régule.

En fait, ces examens peuvent même devenir un frein important aux apprentissages des élèves, souligne la professeure.

On n’est pas en train d’apprendre quand on se prépare à ces examens. On fait des pratiques d’examens des années antérieures, on se prépare presque techniquement à réussir ces examens. C’est du temps précieux en classe qu’on perd.

Une discussion qui s’annonce difficile entre les enseignants et les spécialistes d’un côté, et le ministre de l’autre, qui semblent avoir des points de vue opposés sur la question. Le ministre a lui-même expliqué en point de presse qu’il veut justement mettre l’accent sur l’importance de la préparation à ces examens.

C’est un examen qui est très important et, en revenant à 50 %, le message qu’on envoie aux équipes et aux élèves c’est "préparez-vous bien pour l’examen du ministère".

Le principal constat qu’on va faire, c’est qu’on va encore une fois mettre l’école au service d’une évaluation et non pas au service de l’apprentissage des élèves , déplore Julie Myre-Bisaillon.