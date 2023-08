Le coût des tempêtes destructrices cette année, qui ont brisé des poteaux électriques et nécessité des interventions prolongées pour rétablir l'électricité pour des milliers de personnes dans la région de Windsor-Essex, pourrait être refilé aux contribuables.

ELK Energy demande cette année à la Commission de l'énergie de l’Ontario une augmentation mensuelle de 4 $ à la facture de chaque client à Belle River, Comber, Cottam, Essex, Harrow et Kingsville , affirme Sherry Bondy, présidente du conseil d'administration d'ELK Energy. L’argent servirait à acheter de nouveaux interrupteurs pour isoler les pannes de courant, un élagage d'arbres supplémentaire et un programme de remplacement de poteaux.

Les distributeurs d'électricité peuvent présenter une demande à la Commission de l'énergie de l'Ontario pour une réclamation appelée Facteur Z, afin de les aider à recouvrer les coûts documentés liés à des événements tels que des catastrophes naturelles. La Commission a indiqué avoir reçu seulement sept demandes du genre depuis 2018.

ELK Energy faisait déjà face à des dommages d'une valeur de 100 000 $ à la suite d'une tempête de verglas en février qui a coupé l'électricité à des milliers de personnes, toujours selon Sherry Bondy qui est également la mairesse d'Essex.

J'espère que nous avons eu assez de tempêtes pour les 20 prochaines années. Nous avons eu notre juste part déjà.

Selon elle, les coûts liés au rétablissement du courant et la réparation de tous les dégâts que causent ces genres de tempêtes ne sont pas prévus dans le budget de sa municipalité.

Les vents destructeurs comme les récentes tornades et la tempête de verglas de février dernier ont entraîné des coûts élevés pour les entreprises de services publics de Windsor-Essex.

Lorsque des gens de l’extérieur viennent dans notre ville pour rétablir les choses dans l’ordre après les tempêtes, ils doivent être payés. Ces factures ne sont pas intégrées dans nos budgets , explique-t-elle.

Un million de dollars pour la réparation

Trois événements météorologiques ont causé des dommages dans la région cette année : une tempête de verglas en février, une tempête de vent en juillet et des tornades en août.

Les mêmes tempêtes qui ont frappé la municipalité d'Essex ont aussi fait des dommages à Windsor. La société de distribution Enwin Utilities a estimé la facture des dégâts à un million de dollars depuis le début de l'année, ce qui comprend les tornades de la semaine dernière.

Deux tornades se sont produites vers 22h30 jeudi et ont duré environ 10 minutes, causant des destructions à Tecumseh et à Windsor.

Les dégâts causés par les tempêtes et les coûts des heures supplémentaires nécessaires pour restaurer l'électricité à des dizaines de milliers de personnes peuvent changer chaque année, renchérit Jim Brown, vice-président de la division hydroélectrique de Fanwood Utilities.

Certaines années sont plus douces que d'autres et nous n'avons pratiquement pas de grosses tempêtes. Cette année, nous avons eu trois grosses tempêtes et j'espère que ce sera la dernière , souhaite Jim Brown.

Les appels pour des dégâts au parc forestier de la municipalité sont également en hausse. Ceux répertoriés sur le portail de données ouvertes en ligne pour 2023 dépassent déjà les chiffres de 2022 au 1er août.

C'est beaucoup , a indiqué le forestier municipal Yemi Adeyeye, dont l'équipe a reçu 400 appels d'urgence après la tornade de la semaine dernière à Windsor.

