La communauté d'Unamen Shipu en Basse-Côte-Nord a élu lundi Raymond Bellefleur comme chef du conseil de bande devant le chef sortant Bryan Mark.

C'est un retour à la chefferie pour Raymond Bellefleur, qui avait dirigé le conseil de bande de 2011 à 2013.

Dans les deux prochaines années de son mandat, le nouveau chef souhaite jeter les bases pour un corps policier innu. Il désire par le fait même freiner la circulation des drogues au sein de la communauté.

On n'a pas de corps de police, à la Romaine. C'est seulement la Sûreté du Québec qui est là et quand on lui demande assistance, ça lui prend du temps pour s'amener. Mon but est de créer un nouveau corps de police [autochtone] à Unamen Shipu , explique-t-il.

Publicité

Raymond Bellefleur compte aussi porter le dossier de la protection du Nitassinan, le tout dans la continuité de son prédécesseur des six dernières années.

À l'issue du vote de lundi, trois nouveaux élus se joignent au conseil de bande d'Unamen Shipu alors que trois autres y font leur retour.

Plus de détails suivront.