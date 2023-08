Écrasement d’un hélicoptère vers Petawawa : un rapport dévoile les premiers détails

L'Autorité d'enquête sur la navigabilité aérienne du ministère de la Défense nationale a publié, mardi, un rapport initial sur l'accident du CH-147F Chinook survenu le 20 juin dernier, dans la rivière des Outaouais, près de la garnison de Petawawa, en Ontario.

Cet accident est survenu lors d'un vol d'entraînement de nuit. Deux pilotes et deux mécaniciens navigants se trouvaient à bord de l'appareil au moment de l'accident qui a fait deux victimes.

Marc Larouche, 53 ans, d’Amos, au Québec, et David Domagala, 32 ans, de Woodstock, en Ontario, ont tous deux péri dans l’écrasement de l’hélicoptère qu’ils pilotaient. Les deux mécaniciens de bord ont, pour leur part, réussi à évacuer l’hélicoptère et ont subi des blessures mineures.

Le rapport initial intitulé L’Enquêteur vous informe indique que le 20 juin 2023, l'équipage du Hammer 31, à bord de l'avion CH147310, effectuait une mission de nuit de deux heures du programme de formation prévue dans le cadre du cours de copilote tactique.

Au début de la mission, l'équipage a exécuté un circuit sur la zone d'approche finale et de décollage 17, puis est reparti pour voler vers la zone restreinte T40 dans la zone d'entraînement "E", située à 4 km au nord‑nord-est de la Base des Forces canadiennes Petawawa , peut-on lire dans le rapport. Peu de temps après le départ, l'hélicoptère a viré à gauche et, une fois dégagé de la limite des arbres sur la rive ouest de la rivière des Outaouais, est descendu à des altitudes tactiques conformément au profil de la mission. Alors qu'il descendait et toujours établi dans le virage à gauche, l'hélicoptère a percuté l'eau avec une grande énergie à 00 h 10 heure locale.

L'hélicoptère a été totalement détruit dans cet accident.

Le document publié mardi n’est qu’un bref résumé des circonstances et des informations factuelles connues à ce jour et ne fournit pas tous les détails de l'accident qui font toujours l'objet d'une enquête, précise l'Autorité d'enquête sur la navigabilité aérienne du ministère de la Défense nationale.

L'enquête en cours se concentre sur les facteurs humains, techniques et environnementaux de l'accident, ajoute-t-on.