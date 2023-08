Google lance Duet AI, sa réplique au Copilot de Microsoft

Le géant californien Google a profité de sa conférence annuelle Google Cloud Next mardi pour faire une poignée d’annonces et donner le coup d’envoi à son outil d'intelligence artificielle (IA) générative pour la productivité, Duet AI.

Les logiciels de sa suite Workspace sur le nuage (cloud) – Gmail, Docs, Sheets, Slides, Meet et Google Chat – reçoivent de nouvelles fonctionnalités d’ IA , offertes à ses trois milliards d’utilisateurs et utilisatrices, selon le groupe.

En quelques secondes, l’outil peut aussi générer et résumer des textes, vous aider à trouver de nouvelles idées et rassembler des informations en provenance de conversation sur Gmail. Il pourrait également être utilisé pour générer des images et des graphiques pour des diapositives Google Slides.

Parmi les autres outils, on compte un assistant virtuel qui peut prendre des notes en temps réel et capturer des extraits vidéo durant les réunions sur Meet, ou même y assister à votre place et faire passer votre message, d’après Google.

À la Hermione Granger de la saga Harry Potter, ces options permettent aux gens dépassés par leur agenda d'être à deux endroits en même temps , en profitant de notes générées pendant l’appel vidéo, sans y prendre part et sans pouvoir apporter des commentaires.

Google a également annoncé le début des tests pour ses nouvelles étiquettes ajoutées aux images générées par I’ IA de l'entreprise, mais aussi par celle du logiciel Midjourney et de la banque d'images Shutterstock, dont les équipes se sont ralliées à la cause, d'après ce que rapportait en mai l'agence Bloomberg.

L'étiquette, intégrée à même les pixels de l'image, est imperceptible à l'œil nu, mais elle est facile à repérer pour les outils de détection de l' IA .

Des risques pour la cybersécurité?

Dans un billet de blogue annonçant Duet AI, Google précise que les données des interactions avec son outil d’ IA sont confidentielles, donc qu'elles ne seront pas utilisées pour entraîner ses modèles sans l’accord de l’utilisateur ou l’utilisatrice.

Notons toutefois qu’un recours collectif déposé en juillet aux États-Unis montre du doigt la modification discrète de la politique de confidentialité de Google, qui a précisé rétroactivement que l'entreprise utilisait des informations publiques pour former son robot conversationnel Bard, rival de ChatGPT, ainsi que ses outils d’ IA en nuage, d’après le site spécialisé Mashable.

L’annonce de Duet AI survient au lendemain du lancement par OpenAI d'une version professionnelle de son IA ChatGPT. Google cherche à concurrencer Microsoft, qui a annoncé en mars le Copilot, son assistant qui compte ajouter des fonctionnalités d’IA à ses logiciels de productivité Word, PowerPoint, Excel et Outlook, entre autres.

Duet AI est offert en essai gratuit pour 10 personnes pendant 14 jours auprès de la clientèle de Google Workspace. Le géant n’a toutefois pas dévoilé les tarifs pour y adhérer, mais prévoit dévoiler des détails cette semaine, selon Mashable.

