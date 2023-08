La série The Idol, du chanteur The Weeknd, annulée après une saison 

La série dramatique The Idol, imaginée par le chanteur canadien The Weeknd et le réalisateur américain Sam Levinson, démolie par la critique, a été annulée par HBO après une seule saison.

The Idol a été l’une des séries originales les plus provocantes de HBO, et nous nous réjouissons de la forte réponse du public , a affirmé une personne représentant la chaîne américaine citée par le magazine Variety.

Après y avoir mûrement réfléchi, HBO, les créateurs et les producteurs de la série ont décidé de ne pas aller de l’avant avec une deuxième saison.

La diffusion de la saison 1 de The Idol, également offerte sur les plateformes HBO Max et Crave, a pris fin le 2 juillet dernier après cinq épisodes, un de moins que ce qui était prévu initialement. La série avait créé la controverse avant même sa première, lorsque le magazine Rolling Stone avait rapporté des allégations selon lesquelles le plateau de tournage était un environnement toxique.

Amy Seimetz, première réalisatrice pressentie pour la série, avait d’ailleurs quitté le navire tôt dans l’aventure, remplacée par Sam Levinson, créateur de la série Euphoria.

Une série qui a choqué plus qu’elle n’a séduit

The Idol explore la relation de pouvoir entre une jeune vedette montante de la musique (Lily-Rose Depp) et son gérant, un propriétaire de bar également décrit comme un gourou (Abel Tesfaye alias The Weeknd). Sexe, drogue et débauche sont au premier plan de la série.

Sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, The Idol a obtenu un score de 19 % de la part des critiques professionnels, et de 41 % de la part du public. Elle n’a pas fait beaucoup mieux sur IMDb (Internet Movie Database), obtenant une note de 4,8 sur 10 de la part des téléspectateurs et téléspectatrices.

Parmi les critiques les plus virulentes de la série, on peut souligner celle du Globe and Mail, qui avait qualifié la série de dégradante et creuse .

Ça donne la nausée de voir le réalisateur Sam Levinson créer du contenu qui prétend traiter de la façon dont les femmes sont exploitées, mais qui est plutôt fait pour lui-même; ses actrices et ses acteurs sont des accessoires qui défendent son voyeurisme ou en sont victimes , pouvait-on lire sous la plume de Radheyan Simonpillai.

The Idol est plus toxique et bien pire que ce que vous croyez. Si vous ne savez pas quoi faire avec votre personnage principal [Lily-Rose Depp], montrez-le simplement en train de se masturber en s’étranglant , avait renchéri un journaliste du Rolling Stone.

Avec les informations de Variety et Rolling Stone