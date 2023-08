Des lignes croches à La Tuque

Les Latuquois ont pu voir des courbes apparaître dans les rues de la Ville la semaine dernière. Une partie du travail effectué par l’entrepreneur responsable de refaire les lignes de stationnement et de délimitation des voies à La Tuque soulève des questionnements.

Il y a une grande partie du travail qui a été fait qui est correct, c'est juste que c'est surtout les cases de stationnement au centre-ville avec lesquelles on a eu certains problèmes , mentionne la chef de service aux communications à la Ville de La Tuque, Hélène Langlais.

Certaines lignes croches ont été redressées plut tôt cette semaine, mais les courbes restantes vont demeurer en place à moyen terme.

Il faut savoir que quand on efface des lignes, on abîme un petit peu le pavage, fait qu’on a des endroits où les lignes ne sont pas à notre goût, puis le pavage était neuf, alors à ces endroits-là, on va refuser par exemple qu'ils reprennent, puis on va vivre avec les courbes jusqu'à temps qu'elles s'effacent d’elles-mêmes , explique Hélène Langlais.

Des pénalités sont prévues dans les cas où le contrat est mal effectué. La Ville ne savait pas mardi de quel ordre les compensations allaient être.

Hélène Langlais affirme que ce n’est pas la première fois que la Ville a des problèmes avec cet entrepreneur.

Quand on va en appel d'offres publiques, nous, les Municipalités, on n'a pas le choix de l'entrepreneur. On est obligé de suivre la loi et de prendre le plus bas soumissionnaire conforme. [...] Tu es obligé de présumer qu’il va être conforme parce qu'il y a tous les équipements et tout le personnel supposément nécessaire pour faire la job comme il faut même si, historiquement, il y a déjà eu des pépins , explique-t-elle.

La responsable des communications de la Ville se demande par ailleurs comment une telle erreur a pu survenir. On aimerait bien ça le comprendre, parce que quand on regarde le travail, on a de la misère à savoir comment ils peuvent avoir fait une job comme ça.

La Ville a décidé d’utiliser l’humour vendredi dernier pour adresser la situation sur les réseaux sociaux. À La Tuque, on aime ça les courbes. Ça donne du style! Mais dans le lignage de rue, ce n'est vraiment pas une bonne idée , peut-on lire sur sa page Facebook.

Si tu as trop bu en fin de semaine en sortant des bars et que tu veux savoir si tu peux conduire en marchant sur la ligne, SVP évite ces stationnements pour faire le test et prends un taxi , ajoute la Ville.

