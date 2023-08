Pendant les cours de Philippe Longchamps, l’utilisation des téléphones portables n’est pas permise.

Au début des classes, les élèves doivent déposer leur téléphone dans un espace dédié sous le tableau. En circulant avec une boîte rouge dans les mains, l’enseignant, un Québécois installé en Suède depuis une vingtaine d’années, récupère les appareils des récalcitrants.

Les autres écrans sont aussi utilisés avec parcimonie. Pendant le cours d’histoire auquel nous assistons, les élèves sont tenus de prendre leurs notes sur du papier à la main.

Oui, on veut avoir des écrans. Oui, on peut avoir la technologie [...], mais on veut aussi garder ce qui fonctionne de l'éducation traditionnelle. Moi, j'adore voir mes élèves prendre des notes dans leurs cahiers avec un crayon.