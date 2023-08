Les sources de pollution de l’air toujours inconnues à Québec

La Ville de Québec a dévoilé mardi les résultats de sa campagne d'échantillonnage menée l'automne dernier en collaboration avec le Port de Québec et le ministère de l'Environnement. Résultats : les concentrations de contaminants sont « rassurantes », mais leurs sources demeurent inconnues.

La campagne d'échantillonnage en question a eu lieu aux deux jours entre le 14 octobre et le 15 décembre 2022. Des données ont été récoltées dans huit stations fixes installées dans la Basse-Ville de Québec.

Les objectifs de cette campagne, issue d'une collaboration inédite entre les trois partenaires, étaient notamment d'identifier les niveaux de concentration de contaminants atmosphériques et, si possible , de connaître plus précisément des sources de pollution.

Si les données se veulent rassurantes, concluent les autorités, l'opération n'a pas permis de déterminer avec certitude l'origine de certaines particules, et donc d'identifier des pollueurs.

L’étude n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude la contribution des diverses sources de contaminants atmosphériques en particules et en métaux provenant de la zone industrielle en raison de certaines limitations de la campagne , peut-on lire.

Le nombre d’échantillons, les conditions météorologiques variables à l’intérieur d’une période de 24 heures, d’échantillonnage et le fait qu'aucun événement problématique n'ait été détecté figurent parmi les raisons évoquées pour expliquer la situation.

Plan d'action

La Ville, le Port et le gouvernement provincial ont profité de la conférence de presse de mardi pour présenter un plan d'action, échelonné sur 2023-2027. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a qualifié le document d'historique, puisqu'il s'agit d'un premier plan du genre pour sa ville.

Les priorités, dit-il, seront consacrées au transport routier, au chauffage au bois et aux activités industrielles, incluant celles du port de Québec, mais aussi celles de l'ensemble des chantiers sur le territoire de la Ville.

Plus de détails à venir.