Les professeurs de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont voté à 93,5 % en faveur d'une grève générale illimitée lors d'une assemblée syndicale, mardi.

Le Syndicat des professeurs et des professeurs (SPPUQAR), qui compte 245 membres, vient d'en faire l'annonce. Cette grève pourrait officiellement être déclenchée le 10 octobre.

En cette première journée de la rentrée universitaire, le syndicat tenait une journée de grève pour dénoncer le manque de progrès dans les négociations avec leur employeur. Les professeurs ont débrayé aux campus de Rimouski et de Lévis.

En tout, 170 membres ont voté mardi matin, dont 110 à Rimouski.

Publicité

Les professeurs réclament de meilleures conditions de travail, dont une augmentation de salaire.

On voulait marquer la rentrée, c'est la première journée des cours, et on voulait montrer à l'administration que la rentrée ne se passe pas comme d'habitude , a expliqué le président du syndicat, Marc-Denis Rioux.

Selon lui, l' UQAR doit donner des conditions de travail semblables à leurs homologues qui travaillent dans d'autres établissements au Québec si l'Université souhaite garder son expertise et ses professeurs.

Ouvrir en mode plein écran La première journée de cours à l'UQAR a été marquée par le débrayage des professeurs de l'université, qui réclament de meilleures conditions de travail. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La convention collective des professeurs est échu depuis mai 2022.

Avec la collaboration de Gabriel Paré-Asatoory