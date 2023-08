OpenAI, l’entreprise américaine spécialisée dans les outils à base d’intelligence artificielle (IA), mise sur une version professionnelle de son robot conversationnel ChatGPT pour raviver son service après une baisse de popularité.

Lancée lundi, ChatGPT Enterprise doit permettre aux entreprises d’accéder à une version améliorée du robot conversationnel, associée à un niveau renforcé de sécurité et de respect des données par rapport aux versions précédentes.

La question de la sécurisation des données est devenue un élément essentiel alors que plusieurs groupes importants, parmi lesquels Apple, Amazon ou Samsung, ont interdit à leur personnel l’usage de ChatGPT, de peur que des données sensibles soient divulguées.

Aujourd’hui marque une nouvelle étape vers l’adoption de l’IA dans le cadre du travail, afin de l’adapter à votre organisation tout en protégeant les données de votre entreprise , a affirmé la direction d’OpenAI dans un article sur son blogue.

La version professionnelle de ChatGPT ressemble à Bing Chat Enterprise, déjà offert par Microsoft et basé sur la technologie d’OpenAI, qui a signé un accord important avec le groupe.

À l’image de ChatGPT Plus, la version payante du service pour le grand public, l’outil est propulsé par GPT-4, le modèle d’ IA le plus récent d’OpenAI.