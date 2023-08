Après qu’un individu adhérant à des théories conspirationnistes eut évoqué dans une vidéo la présence d’armes cachées en forêt près du blocage forestier dans le nord du Lac-Saint-Jean, le ministre des Relations avec les Premières Nations, Ian Lafrenière, a dénoncé ses propos qu’il qualifie de « délirants ».

Moins d’une semaine après sa visite sur le site des blocages de chemins forestiers amorcés par des contestataires autochtones, M. Lafrenière était de retour dans le nord du Lac-Saint-Jean lundi.

Une seconde visite qui avait pour but de faire baisser les tensions après que des groupes adhérents à des théories du complot eurent appelé à la mobilisation pendant la fin de semaine afin de former un nouveau blocage.

Le ministre a affirmé en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, mardi matin, que le complotiste Serge Hudon, qui se trouvait dernièrement sur place, a été évincé du site par la responsable Diane Blacksmith.

Il avait évoqué dans une vidéo, qui a par la suite été supprimée, la présence d’armes cachées en forêt en plus de proposer à l'auditoire de choisir la mort.

Ouvrir en mode plein écran Serge Hudon dans une vidéo sur Facebook. Photo : Capture d'écran d'une vidéo Facebook

Aucun lien avec les Autochtones, selon le ministre

Ian Lafrenière estime que les revendications du groupe de manifestants présents lundi n’ont aucun lien avec les relations autochtones.

Je voyais les gens qui avaient décidé de s'ajouter à cette manifestation-là. Des gens d’un peu partout au Québec, des groupes qui sont complotistes, des gens qui remettent en question les incendies de forêt, qui pensent que le gouvernement les avait allumés délibérément. Alors les propos étaient délirants et on n’entendait plus les demandes de Mme Blacksmith, qui demande d'être entendue sur la réalité du territoire. [...] Mme Blacksmith, elle fait la bonne chose , a fait valoir le ministre.

J’ai mis Serge Hudon dehors d’où je suis, il ne mettra plus les pieds sur le Nitassinan, il est trop toxique, irrespectueux et manipulateur. Lui, il fera son combat tout seul sans un Autochtone , a indiqué pour sa part Diane Blacksmith dans un message Facebook.

Samedi, le chef de la communauté de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, a décidé de porter plainte à la police après avoir reçu des menaces d’un individu adhérant aux théories conspirationnistes.

Mashteuiatsh continue de se dissocier du blocage

Le ministre a aussi rencontré des représentants du conseil de Mashteuiatsh qui lui ont répété qu’ils n'appuient pas les blocages de chemins forestiers amorcés par des membres de la communauté.

Tout le monde me disait : "Oui, c'est vrai, il faut protéger le territoire, il faut être consulté différemment". Mais de faire un blocus comme ça. Après des incendies de forêt sans précédent, il faut sortir le bois brûlé et je n'appuie pas du tout cette démarche-là. Ça m'a rassuré dans ce type de relation là. Il ne faut pas oublier qu’il y a 250 personnes à Mashteuiatsh qui vivent de la foresterie, alors ils en sont plus que conscients , a ajouté le ministre Lafrenière.

Ouvrir en mode plein écran Des blocages se sont déroulés depuis le début du mois dans le nord du Lac-Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Un blocage est toujours en cours

Rappelons qu’un blocage se déroule toujours au nord de Dolbeau-Mistassini, mais sans Diane Blacksmith, l’une des deux grand-mères innues de Mashteuiatsh qui réclament la fin des coupes forestières sur leurs terres ancestrales.

Cette dernière s’est dissociée de Denyse Xavier, qui poursuit ce même blocage.

Selon Ian Lafrenière, aucune discussion n'a été possible jusqu'à maintenant.

Ce n'est plus un dossier de relations autochtones, c'est vraiment un dossier avec des gens qui veulent faire un blocus, qui ont toutes sortes de revendications. [...] Des gens qui décident d'aller là pour passer du bon temps ensemble , a fait savoir Ian Lafrenière.

Diane Blacksmith a accepté une entente la semaine dernière avec le ministre Ian Lafrenière, transformant ses doléances en manifestations qui ne nuisent pas à la circulation des entrepreneurs forestiers, ce qui a mis fin au blocage qui se trouvait à Girardville.