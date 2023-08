Des restaurants de Sudbury touchés par le retour aux études du personnel saisonnier

De nombreux propriétaires de restaurants et de cafés du Grand Sudbury peinent à embaucher et former de nouveaux employés pour remplacer le personnel étudiant qui va reprendre les études.

Nous perdons toujours certains de nos bons employés étudiants. Nous sommes heureux de les voir développer leur carrière, mais bien sûr, cela signifie qu'ils vont réduire leurs heures de travail. Ils ne sont plus disponibles à temps plein , lance Justin Sawchuck, copropriétaire de Salty Dog Bagels dans le Grand Sudbury.

On recrutera de nouvelles personnes pour la poursuite du fonctionnement de l’entreprise. Cela implique de nouvelles formations , déclare-t-il.

Chaque année en septembre, nous devons repartir à zéro avec une toute nouvelle équipe de membres de l'équipe , affirme pour sa part Brooke Peterson, propriétaire et directrice du Nourish Cafe.

Publicité

Maintenir la qualité du service, un défi

Selon M. Sawchuck, la qualité du service est généralement le premier élément à être touché lorsqu'on fait venir du nouveau personnel.

L'essentiel de notre activité est la qualité des bagels que nous faisons. Lorsque nous changeons les employés qui font de la pâte, nous commençons à voir de légers changements en ce qui concerne la qualité de bagels. Ceux-ci sont en effet faits à la main, artisanalement. La qualité peut donc être volatile si elle n'est pas bien prise en charge , explique M. Sawchuck.

Pour en minimiser l’impact, il garde une partie de son personnel étudiant à qui il donne un horaire à temps partiel, en se conformant à leurs horaires scolaires.

Brooke Peterson indique aussi que de nouveaux employés sont formés presque chaque saison, dans son commerce.

Ouvrir en mode plein écran Brooke Peterson, propriétaire et directrice du Nourish Cafe, explique que la formation du nouveau personnel après le retour des étudiants aux études lui enlève beaucoup de temps de sa vie familiale personnelle. Photo : CBC / Clement Goh

La plupart de nos employés sont des étudiants et je dirais que nous avons habituellement entre quatre et sept employés par rotation.

De plus, Mme Peterson, qui est également mère de deux enfants, affirme que la formation du nouveau personnel lui exige de passer beaucoup de temps à l'extérieur de la maison.

Publicité

Lorsque nous traversons les étapes de formation, je suis beaucoup plus souvent ici, ce qui m'enlève un peu de ma vie familiale personnelle , dit-elle.

Maintenir un équilibre entre le travail et l'école

De nombreux restaurateurs de la ville disent s'être habitués à gérer les défis de la rentrée scolaire.

J'ai toujours un plan de secours , lance Sandeep Sanger de Taco Sol.

Ouvrir en mode plein écran Sandeep Sanger, le propriétaire de Taco Sol, dit qu'il travaille en étroite collaboration avec son personnel étudiant pour s'adapter à leur horaire scolaire. Photo : CBC News / Clement Goh

Je sais que les étudiants vont partir au début de septembre. Il faut donc toujours embaucher du personnel avant cette date et le préparer à relever le prochain défi , confie-t-il.

Bien que les élèves et étudiants reprennent le chemin de l'école, Stephanie Pichet, propriétaire de Wonder Food and Wine croit que beaucoup veulent continuer à travailler tout le long de l'année scolaire.

Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent continuellement ici à la recherche d'un emploi. Il suffit de les placer aux postes qui conviennent le mieux à leurs talents et à leur expérience , affirme-t-elle.

Mme Pichet reconnaît également les défis et les facteurs de stress auxquels les étudiants peuvent être confrontés lorsqu'ils jonglent entre leur éducation et leur emploi, mais elle affirme que tout est une question d' équilibre .

Avec les informations de Clement Goh de CBC