CFAI Franco Festival : il y a des drapeaux rouges, dit l’Office du tourisme d'Edmundston

L'Office du tourisme d'Edmundston dit avoir vu des signes qui laissaient présager des difficultés de fonctionnement et de financement en lien avec le premier CFAI Franco Festival qui devait se tenir du 3 au 5 novembre.

Le rendez-vous a semé la confusion ces derniers jours lorsque des représentants d'artistes ont confirmé à Radio-Canada que l'événement n'aurait pas lieu au début novembre, tel que prévu.

Pour l’instant, le festival n’est pas annulé, mais il a été reporté à une date indéterminée. La station CFAI – qui a refusé les demandes d'entrevue de Radio-Canada – doit faire une mise à jour sur ses ondes jeudi après-midi.

C’est un gros bateau qui vogue dans le brouillard , a imagé Joanne Bérubé-Gagné, directrice générale de l’Office du tourisme d’Edmundston et du Madawaska.

Scepticisme et questions

Joanne Bérubé-Gagné dit avoir entendu du scepticisme et de nombreuses questions dans la communauté en lien avec ce projet ambitieux qui devait amener une trentaine de gros noms francophones de la musique et du spectacle à Edmundston. Parmi eux, le groupe Kaïn, Corneille, Diane Tell, Zachary Richard, Paul Daraîche, Kevin Parent, France d'Amour, Caroline Savoie, P'tit Belliveau et le magicien Messmer.

Ouvrir en mode plein écran Steve Veilleux, chanteur du groupe Kaïn. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Nous avons posé plusieurs questions et levé de nombreux drapeaux rouges. Le promoteur s’est présenté à notre porte avec une certaine crédibilité. On a travaillé avec les informations qu’on possédait. On a posé des questions pertinentes et nous avons obtenu des réponses pertinentes. Mais on sentait que certaines choses accrochaient , a déclaré Joanne Bérubé-Gagné.

Ces questions portaient notamment sur le cadre financier d’un tel festival, la contribution des commanditaires, l’octroi de subventions, l’équipe nécessaire au bon fonctionnement de l'événement et le nombre de billets vendus, affirme-t-elle.

Le promoteur a décidé d’aller de l’avant malgré les signes précurseurs de difficultés financières.

Quand on annonce la venue de Corneille et qu’on ne fait pas salle comble à la première journée de vente ou que les billets ne se vendent pas pour les autres spectacles, il y a des questions à se poser. Est-ce que cela a été bien annoncé? Est-ce que les gens ont bien compris? Le coût des billets est-il trop cher? Y a-t-il d’autres spectacles en même temps? , énumère la directrice générale de l’Office du tourisme d’Edmundston et du Madawaska.

Ouvrir en mode plein écran La station de radio communautaire CFAI à Edmundston connaît d'importantes difficultés financières. Photo : Radio-Canada / Yves Lévesque

Ce report du CFAI Franco Festival ne fera pas de tort à l’image touristique d’Edmundston, croit Johanne Bérubé-Gagné.

Nous sommes reconnus comme un endroit qui accueille bien ses artistes. Mais tout ce qui se passe n’aide pas à l’image de CFAI, disons-le. L’Office ne s’engagera pas dans une campagne touristique sur un festival de cette ampleur sans que des gens de la municipalité ou de l’office soient impliqués dans le processus , estime-t-elle.

À son avis, le festival n’est pas mort. Du moins, pas encore.

Ce que j’entends, c’est qu’il y aura des spectacles. Le festival sera-t-il remis? Ce n’est pas l’information que j’ai. Certains spectacles seraient repris par d’autres organismes. On en saura davantage jeudi , dit-elle.

Avec des informations de La matinale