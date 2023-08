Mireille Jean déplore ne pas avoir été déléguée au Sommet municipal sur l’itinérance

La conseillère municipale du centre-ville de Chicoutimi, Mireille Jean, déplore qu’elle n’ait pas été déléguée par la Ville de Saguenay au Sommet municipal sur l’itinérance, qui aura lieu le 15 septembre prochain à Québec. C’est que le comité exécutif a plutôt choisi de déléguer deux conseillers de Jonquière.

Elle a indiqué qu’elle y participera à titre personnel, puisqu’elle s’y était déjà inscrite. Mais elle dénonce toutefois le fait que le comité exécutif ait choisi Claude Bouchard et Jimmy Bouchard, tous deux des élus de Jonquière.

Un non-sens selon elle, puisque c’est le centre-ville de Chicoutimi qui est le plus touché par la problématique de l’itinérance.

C'est au cœur de mon district, c'est au cœur de mon action depuis que je suis en place. Ce n’est pas que les autres personnes ne sont pas bonnes, c'est que le dossier de l'itinérance est un dossier qui se retrouve principalement à Chicoutimi. Moi et mes collègues, on met des efforts majeurs pour justement améliorer la cohabitation entre les personnes en état d'itinérance, les commerçants et les résidents , a fait valoir la conseillère municipale du district 8, Mireille Jean à l’émission C’est jamais pareil mardi.

Elle a dit avoir manifesté son intérêt à plusieurs reprises, d’abord en s’inscrivant à titre personnel, puis ensuite auprès de Michel Potvin, qui siège au comité exécutif de Saguenay.

L'exécutif nomme des personnes pour représenter la Ville. Elle devrait considérer les personnes les plus aptes ou les plus aisées, les plus touchées par le sujet ou les plus capables de porter les dossiers.

Elle martèle à nouveau que l’arrondissement de Chicoutimi continue d'être sous-représenté auprès du comité exécutif.

Rappelons que seulement un conseiller de Chicoutimi siège au comité exécutif, alors qu’il était coutume auparavant que deux élus de l’arrondissement soient nommés.

Être nommé par le comité exécutif ne change rien, selon Jimmy Bouchard

De son côté, le conseiller Jimmy Bouchard du district 1, qui a voulu répondre à la conseillère Mireille Jean, estime superflu qu’une résolution qui la délègue soit adoptée par le comité exécutif, puisqu’elle pourra de toute façon y participer à titre personnel. Tous les conseillers de Saguenay qui prendront part aux discussions auront la même écoute, selon lui.

Ouvrir en mode plein écran Le président conseiller municipal Jimmy Bouchard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

L'idée, c'est d'aller chercher les meilleures pratiques un peu partout au Québec, d'échanger et je ne vois absolument pas en quoi le fait d'avoir une résolution de l'exécutif va changer l'écoute des gens au Sommet sur l'itinérance. Ce n'est que de la poutine administrative. Les gens qui sont là-bas ne sauront pas qu'on représente ou pas madame la mairesse [Julie Dufour]. Ça ne change strictement rien , a affirmé Jimmy Bouchard.

Il a ajouté ne pas avoir demandé d’être nommé par quiconque pour participer au sommet. Mais il sera heureux si d’autres élus de Saguenay choisissent de s’y rendre.