Shediac écarte la construction de 600 appartements dans un quartier résidentiel

Le conseil municipal de Shediac, au Nouveau-Brunswick, rejette la proposition de modifier le zonage d’un quartier résidentiel pour accommoder un projet de construction d’un complexe de quatre immeubles totalisant 600 logements.

Une bonne majorité des membres du conseil ont voté contre le projet. Donc, le projet n’ira pas de l’avant, pas à cet endroit-là , affirme le maire de Shediac, Roger Caissie, au cours d’une entrevue accordée mardi à l'émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le promoteur immobilier souhaitait un changement du zonage de ce quartier avant d’acheter les terrains en question. Le zonage aurait passé de densité moyenne à élevée.

Les conseillers municipaux qui ont voté contre la proposition ne sont pas contre un tel projet à tout prix , assure M. Caissie. Ils trouvaient que l’endroit n’était pas le plus approprié pour ce genre de projet d’envergure assez importante.

Des arguments pour et contre le projet

L’audience publique sur le changement de zonage a précédé la réunion ordinaire du conseil municipal, lundi soir. Une foule s’est entassée dans la salle de réunion à cette occasion.

Les gens ont écouté le promoteur immobilier Alexandre Girouard, résident de Pointe-du-Chêne, défendre son projet notamment par des avantages économiques.

Le projet est évalué aujourd’hui à 200 millions, 600 unités. Le revenu municipal annuel basé sur une [estimation de valeur] de 150 000 $ l’unité, ce qui est bas, est de 1 296 000 $. Le revenu d’eau annuel : 192 000 $ basé sur les taux d’aujourd’hui , a précisé M. Girouard.

Ouvrir en mode plein écran Le promoteur immobilier Alexandre Girouard a demandé aux conseillers municipaux d'appuyer sa proposition de changement de zonage. Photo : YouTube/Ville de Shediac

Il a voulu se faire rassurant quant à la circulation automobile que craignaient les résidents du quartier. Nous autres, on veut faire que notre projet, l’entrée principale soit sur la Bellevue, éventuellement sur l’Ohio [...] Essentiellement, notre face serait de ce côté-là , a indiqué M. Girouard.

Une dizaine de citoyens ont aussi pris la parole, dont Jacinthe Vezina-Otis, qui s'oppose à la réalisation du projet dans ce quartier. Elle craignait une augmentation dangereuse de la circulation automobile, la démolition de sentiers pédestres et une hausse d’impôts fonciers pour financer des améliorations aux infrastructures municipales.

Donc on demande à la ville, aux citoyens, aux résidents, de débourser une augmentation de taxes pour financer 46 millions en infrastructures, ce n’est que pour [l’amélioration] des égouts, des trottoirs, et de démolir une piste et de mettre la sécurité des enfants en jeu qui jouent dans ces rues-là, plus le trafic va augmenter , a déploré Mme Vezina-Otis.

Ouvrir en mode plein écran Jacinthe Vezina-Otis a présenté ses arguments contre la construction d'un complexe de 600 appartements dans son quartier résidentiel. Photo : YouTube/Ville de Shediac

Le conseil municipal a penché du côté des résidents, mais sans pour autant fermer la porte à toute construction d’immeubles résidentiels, assure le maire Caissie. Il y a d’autres endroits où un genre de projet dans la municipalité pourrait s’installer , fait-il entendre.

Avec des renseignements de l'émission La matinale