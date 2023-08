Feux de forêt : la menace étant contenue, Yellowknife rappelle ses travailleurs essentiels

Maintenant que le feu qui fait rage à proximité de Yellowknife est considéré comme contenu, la Ville rappelle ses employés essentiels au travail, confirme la mairesse.

La mairesse Rebecca Alty a poussé un profond soupir de soulagement en apprenant que le feu de Yellowknife/Behchokǫ̀, qui menaçait la capitale ténoise depuis plusieurs jours, est circonscrit.

Elle se dit notamment soulagée parce que le feu n’a pas atteint notre communauté et que nous pouvons maintenant commencer la prochaine étape du retour de tous à la maison .

Je sais à quel point tout le monde veut rentrer à la maison.

Une première étape

Si Rebecca Alty se réjouit des progrès réalisés dans les dernières heures, la mairesse se montre toutefois prudente.

L’annonce d’un feu contenu n’est pas synonyme de levée immédiate de l’ordre d’évacuation de la ville et la date du retour de la population n’est toujours pas déterminée, confirme-t-elle.

Depuis [lundi], nous rappelons au travail nos employés essentiels, ce qui inclut ceux de la Ville, du territoire et des commerces jugés essentiels. Les travailleurs ainsi rappelés vont du personnel de la santé aux employés de l’aqueduc, de la voirie et des épiceries, par exemple. Ces rappels doivent se poursuivre mardi.

Cette étape prendra du temps, prévient la mairesse, car elle est un peu compliquée . En effet, le trajet des lieux d’évacuation vers la capitale peut facilement prendre 18 heures et passe par des secteurs où des feux font toujours rages à proximité de la route, notamment dans le Slave Sud.

Ça dépendra donc de la route et de l’assurance que les gens qui l’empruntent sont en sécurité , explique-t-elle.

Contenu ou maîtrisé? Les pompiers forestiers et les autorités gouvernementales utilisent un vocabulaire varié pour décrire l’état d’un feu de forêt. Ainsi, un feu : non maîtrisé : est un feu dont la propagation est toujours en cours;

est un feu dont la propagation est toujours en cours; contenu : est un feu dont la propagation est arrêtée temporairement, mais dont la progression pourrait reprendre si les conditions changent;

est un feu dont la propagation est arrêtée temporairement, mais dont la progression pourrait reprendre si les conditions changent; maîtrisé : est un feu dont la propagation est arrêtée complètement;

est un feu dont la propagation est arrêtée complètement; éteint : est un feu qui ne montre aucun signe de combustion. Source : Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) (Nouvelle fenêtre)

Un rapatriement calculé en jours

Si les travailleurs jugés essentiels reviennent en ville, les autres habitants de Yellowknife doivent donc prendre leur mal en patience, puisque la levée de l’ordre d’évacuation prendra encore plusieurs jours, affirme Rebecca Alty.

Nous devons d’abord permettre aux [travailleurs essentiels] de revenir, puis de relancer les services avant de pouvoir rappeler tout le monde , explique-t-elle. Il est donc trop tôt pour prévoir le moment du retour de tous.

Entre-temps, dit la mairesse, la Ville et le territoire se préparent afin de permettre un retour de la population par les airs et par la route le moins chaotique possible.

