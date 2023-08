Genre à l’école : une majorité de Canadiens croit que les parents doivent être informés

Un sondage de l’Institut Angus Reid dévoile qu’une majorité de Canadiens estiment que les parents devraient être informés si leur enfant émet le souhait de changer son nom ou son pronom préféré à l’école. Mais sur le consentement obligatoire des parents sur cette question, les opinions sont plus nuancées.

Alors que la rentrée scolaire est en cours ou approche pour des millions d’enfants au pays, la question de l’identification de genre dans les écoles est au cœur de l’actualité au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Les gouvernements conservateurs de ces provinces ont imposé un encadrement en lien avec l’utilisation des prénoms ou pronoms qui ne correspondent pas à ceux donnés à la naissance.

Sondés à ce sujet, 43 % de Canadiens interrogés croient que les parents doivent être informés et doivent donner leur consentement si un enfant veut changer son prénom ou utiliser un différent pronom à l’école.

Trente-cinq pour cent des répondants croient que les parents doivent être informés, mais que les changements désirés par l’enfant ne nécessitent pas le consentement des parents.

Enfin, 14 % des personnes sondées estiment que les parents ne devraient pas avoir de rôle dans cette décision.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Méthodologie du sondage : Le sondage réalisé par Angus Reid a été mené en ligne entre le 26 et le 31 juillet auprès d'un échantillon aléatoire représentatif de 3016 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre comparatif, la marge d’erreur d'un échantillon de cette taille est de +/- 1,5 %, 19 fois sur 20. Le sondage ne communique pas la marge d’erreur pour chacune des provinces.

Différences selon les régions et l’affiliation politique

La question semble plus diviser dans les provinces où des politiques ont été présentées.

En Saskatchewan, la moitié des sondés croient que les parents doivent être informés et donner leur consentement.

Le sondage ne sépare pas les provinces atlantiques, mais on y apprend que les résidents de cette région sont les moins enclins (34 %) à penser que les parents doivent offrir leur consentement à un changement de nom ou de pronom à l’école. Parallèlement, ils sont plus en faveur que les gens des autres provinces à croire que la décision est celle de l’élève (23 %) et que les parents n’ont pas à être informés.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Bill Hogan, a présenté une nouvelle version de la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles qui oblige les écoles à informer les parents de jeunes de moins de 16 ans qui veulent utiliser un différent prénom ou pronom à l'école. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

En ce qui concerne les couleurs politiques, les personnes sondées qui disent voter pour le Parti conservateur du Canada sont davantage en faveur d’informer les parents et d’avoir leur consentement (64 %) que les personnes ayant voté pour les libéraux ou le NPD aux dernières élections (30 % et 20 %).

Publicité

Âge et éducation

Les hommes sont un peu plus en faveur que les femmes sur la question du consentement des parents (50 % pour les hommes de plus de 35 ans) que les femmes (41 % du même groupe d’âge).

Sans surprise, les groupes plus jeunes sont davantage en faveur de ne pas informer les parents (21 % des hommes et 24 % des femmes de 18 à 34 ans).

Les personnes avec un plus haut degré d’éducation ont eu tendance à appuyer plus favorablement le libre-choix des jeunes (21 %) comparativement aux personnes avec un diplôme collégial ou secondaire et moins (12 % et 11 %).

Enfin, les personnes sondées qui sont parents d’un enfant de moins de 18 ans étaient plus favorables à être informés et consentir aux choix des enfants (48 %) comparativement aux personnes sans enfant (41 %).