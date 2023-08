Nicolet dit non à l’autoroute 30 sur son territoire

Les élus de la Ville de Nicolet se sont officiellement positionnés lundi soir contre le projet de prolongement de l’autoroute 30 sur leur territoire. « On pense que c'est un projet qui date d'une autre époque », affirme la mairesse Geneviève Dubois.

Le gouvernement du Québec envisage de prolonger cette autoroute de Bécancour à la route du Port à Nicolet via les terrains appartenant à Transports Québec , rappelle la Ville.

Les élus trouvaient important de faire part de leur opposition au gouvernement au projet dans la foulée du développement de la filière batterie. Nicolet ainsi que la MRC de Nicolet-Yamaska souhaitent plutôt miser sur le transport collectif pour répondre aux futurs besoins de déplacement des travailleurs, affirme Geneviève Dubois, qui est aussi préfète de la MRC .

On travaille fort dans nos municipalités pour reconfigurer les rues qui existent déjà, pour qu'on puisse les partager [avec les piétons et les cyclistes], alors ça fait aucun sens pour nous d'aller mettre une autoroute dans un champ agricole , ajoute la mairesse.

Si le gouvernement veut doubler la portion de la 30 qui est à Bécancour, le gouvernement prendra ses décisions et si jamais il souhaite quand même poursuivre l'autoroute 30 à Nicolet, il saura qu’il fait ça contre une volonté politique.

Elle affirme avoir discuté de ce dossier avec le député de la circonscription de Nicolet–Bécancour, Donald Martel. Je lui ai dit à quelques reprises que le dossier de l'autoroute 30, ce n’est plus d'actualité du tout du tout à Nicolet .

Donald Martel semblait surpris de la prise de position de Nicolet. À ma connaissance, [le prolongement de la 30 à Bécancour] n’était pas vraiment dans les cartons , a-t-il déclaré.

Je prends acte de la décision de la Ville de Nicolet, puis je ne pense pas qu’on va aller par-dessus cela, sincèrement.

C'est possible que Nicolet augmente sa population avec toute la Vallée de la transition énergétique. Il y a quand même beaucoup de trafic sur la 132 dans le rang des Soixante aussi , souligne-t-il.

L’impact écologique et économique d’un tel projet

Geneviève Dubois affirme que le prolongement de la 30 est un projet qui était demandé par des élus dans les années 1980-1990 et qu’il ne reflète plus les préoccupations actuelles, notamment par rapport aux émissions de gaz à effet de serre (GES), l’étalement urbain et la perte de terres agricoles.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de la Ville de Nicolet, Geneviève Dubois (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Elle rappelle que le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a récemment déclaré qu’il faudrait considérablement réduire le nombre de véhicules sur nos routes. Ce n'est certainement pas en construisant de nouvelles routes qu'on va atteindre cet objectif-là , mentionne-t-elle.

Nicolet indique aussi que des commerçants du boulevard Louis-Fréchette sont inquiets face à la possibilité que la circulation soit déviée de cette artère principale.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin