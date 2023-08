Plus de 11 000 $ d’amendes pour la saison record des feux de forêt en Alberta

Dix-neuf contraventions totalisant 11 520 $ d'amende ont été données entre le 1er avril et le 31 juillet, selon les statistiques fournies par le ministère albertain de la Foresterie et des Parcs.

La plupart des contraventions ont été dressées pour avoir omis d'éteindre un feu ouvert en plein air lors d'une interdiction de faire du feu, ce qui est passible d'une amende de 600 $.

Parmi les autres contraventions remises pour violation de la loi sur la protection des forêts et des prairies, on trouve l'utilisation d'équipement ou d'un véhicule hors route pendant une période de restriction, le brûlage sans permis et le non-respect des conditions d'un permis de feu.

Quelques-unes des contraventions ont été données en vertu d'autres lois.

Si le nombre d'amendes infligées cette année est supérieur à celui de 2022, c'est en 2020 que le nombre d'amendes a été le plus élevé au cours des cinq dernières années.

En effet, 60 contraventions ont été dressées en 2020. La plupart d'entre elles étaient liées à des infractions à l'interdiction ou à la limitation des feux.

Nombre de contraventions liées aux incendies de forêt remises en Alberta : 2019 : 33

2022 : 60

2021 : 35

2022 : 15

Christi Retson-Spalding, directrice adjointe des communications au ministère des Forêts et des Parcs, explique que de nombreux facteurs sont susceptibles d'influencer le nombre de contraventions distribuées chaque année, y compris le nombre d'interdictions et de restrictions d'incendies en vigueur et les conditions météorologiques.

Selon les circonstances, les agents forestiers peuvent également choisir d'éduquer les gens sur le système d'interdiction des feux et la loi sur la protection des forêts et des prairies, plutôt que de donner immédiatement une contravention , explique-t-elle dans un courriel adressé à Radio-Canada/CBC.

La saison des feux de forêt en Alberta est la pire jamais enregistrée. À la mi-juin, le nombre d'hectares brûlés dans la province a dépassé le précédent record établi en 1981.

Au cours de la dernière décennie, la Colombie-Britannique et l'Alberta ont toutes deux augmenté le montant de leurs contraventions pour les infractions liées aux incendies de forêt.

En Colombie-Britannique, la pénalité liée à ces contraventions a plus que triplé en 2016.

À titre d’exemple, lors de l’état d’urgence dans la province la semaine dernière, les autorités ont remis sept contraventions de 1500 $ pour des feux de camp illégaux dans les régions de Kootenay et de la côte sud.

Les amendes prévues par la loi albertaine sur la protection des forêts et des prairies ont doublé en 2020. L'amende la plus élevée est actuellement de 1200 $.

Selon le tableau de bord de l'état des feux de forêt de l'Alberta en date de mardi, il y a actuellement 80 feux de forêt actifs dans la province et 985 feux de forêt ont brûlé dans la province depuis le début de l'année.

Plus de la moitié d'entre eux pourraient avoir été causés par des humains, 37 % par la foudre et près de 9 % font encore l'objet d'une enquête.

Avec les informations de Madeleine Cummings