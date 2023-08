Une imposante vente de jeux vidéos rétro Nintendo à Alma

Les collectionneurs de jeux vidéo rétros seront nombreux à se rendre au Spoutnik d’Alma, ce samedi. Le propriétaire de la boutique vend son imposante collection personnelle qui comprend plus de 4000 items.

À travers ceux-ci, la collection complète de la console Nintendo Entertainment System sera en vente, en plus de jeux du Super Nintendo, GameCube ou encore Wii.

Ça fait plusieurs mois que j'y pensais. J'ai de gros projets en vue pour la boutique. Puis là, j'ai finalement décidé de tout vendre ça le 2 septembre. La plus grosse partie de la collection, c'est le full set de NES , ce sont tous les jeux de Nintendo originaux au complet. Tout ce que le monde a déjà joué. Le plus gros titre sera Little Samson qui vaut à peu près 3000 dollars. Il y a du Super Nintendo, après ça, tous les jeux de Wii, Gamecube. Tout ce qui est Nintendo dans le fond là , a indiqué Samuel Lapointe en entrevue à C’est jamais pareil.

Le commerçant évalue sa collection à 70 000 dollars, et il invite les gens à arriver tôt, dès 8 heures le matin afin d’obtenir les titres les plus prisés, puisque ce sera le principe de premier arrivé, premier servi.

Des rabais seront offerts sur place. Tous les prix sont évalués selon PriceCharting, un site web spécialisé dans la valeur des jeux vidéo.

Le restaurant Patati Patata offrira le dîner en commandite.