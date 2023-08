Des commerçants du marché By, exaspérés par les problèmes d’itinérance et de toxicomanie qui prennent de l’ampleur dans le secteur, rencontrent la Ville d’Ottawa, mardi matin, pour l’enjoindre d’en faire plus pour assurer la sécurité.

Nos clients nous disent qu'ils sont harcelés, qu'ils ne se sentent pas en sécurité quand ils viennent au marché By , lance Phil Emond, un galeriste. Ce week-end, mes deux voisins se sont fait voler. [...] On est inquiets.

Selon le Service de police d’Ottawa, le nombre de crimes dans le quartier Rideau-Vanier a augmenté de 23 %, entre 2021 et 2022. On note surtout une hausse des crimes non violents, qui ont fait un bond de 29 %.

M. Emond sera de la rencontre mardi matin, avec le directeur du service d’urbanisme de la Ville. La conseillère du quartier, Stéphanie Plante, sera également présente. Le regroupement dénonce toutefois l’absence du maire Mark Sutcliffe.

Il est où le maire? Ça fait sept fois qu'on demande au maire de se présenter , déplore M. Émond. Il ne semble pas intéressé par ce qui se passe, pourtant c’était une promesse électorale.

Ce dernier et les autres commerçants demandent un plan concret de la Ville, notamment une présence policière accrue, puisqu’il juge que les effectifs en place en ce moment sont insuffisants.

Il y avait quatre personnes qui se piquaient avec des seringues. Le policier leur a demandé : "est-ce que vous êtes OK?". Ça veut dire qu’on accepte de se droguer publiquement , raconte-t-il.

La Ville appelée à déplacer des refuges

M. Emond croit que la Ville devrait également déménager des refuges pour personnes itinérantes, puisque selon lui, il y en a trop dans le quartier. Ces propos font écho à ceux de la conseillère Plante.

On a un problème puisqu’on a trois refuges dans le quartier et les refuges, ce n'est pas du logement. On ne veut pas judiciariser [les personnes en situation d’itinérance], on veut qu’elles aient un toit, qu’elles aient un peu de dignité , a-t-elle indiqué en entrevue à l’émission Les matins d’ici, mardi.

Les refuges, ce ne sont pas des endroits où les gens peuvent s’épanouir et arrêter de consommer. Ce ne sont pas des endroits sécuritaires. Ils sont entourés de gens qui veulent prendre avantage de gens qui sont vulnérables.

Mme Plante croit toutefois que la Ville d’Ottawa est à un point tournant et que plusieurs initiatives sont en marche pour améliorer la sécurité dans le marché By. Elle fait entre autres référence au projet de centre où des policiers mais aussi des intervenants communautaires seraient regroupés.

Je veux m’assurer que tout le monde se sente à l’aise dans le marché By, que ce soit les petits, les grands et les commerçants , insiste Mme Plante.

Le maire très préoccupé

Radio-Canada a publié plusieurs articles ces derniers jours faisant état de la situation critique de l'itinérance et de la toxicomanie à travers la ville d'Ottawa.

Lundi, le maire Sutcliffe a fini par réagir à ces reportages. Dans une déclaration écrite, il s'est dit très préoccupé par la crise des opioïdes qui sévit à Ottawa et dans de nombreuses autres villes du Canada .

J'ai discuté avec des membres de la collectivité, des dirigeants d'organismes communautaires et des employés municipaux de l'ampleur du problème et des solutions possibles. Santé publique Ottawa, Logement communautaire d'Ottawa et d'autres organismes de la ville ont apporté un soutien immédiat et travaillent ensemble pour trouver des moyens de faire face à cette situation critique , a-t-il assuré.

Une mise à jour complète doit être présentée lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de Santé publique Ottawa, le 18 septembre, a précisé le maire.

Avec les informations d’Alexandra Angers