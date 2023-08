Nouveau chantier dans les rues de Baie-Comeau

Les travaux de réfection du boulevard Blanche à Baie-Comeau débuteront dans les prochains jours.

Les élus de la Ville l’ont annoncé lundi soir lors du conseil municipal.

Le projet se déroule en deux phases, pour lesquelles le montant octroyé est de 1,4 millions de dollars.

Ce qui devait être la première phrase, la réparation des conduites d'égout, doit être repoussé puisque la municipalité retournera en appel d’offres. En effet, aucune entreprise n’a fait de soumission jusqu'à maintenant.

C’est ce qu’a expliqué le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau, lors de la séance du conseil municipal.

L’asphaltage peut tout de même être réalisé avant le changement de la canalisation. Une nouvelle technologie permet effectivement d’effectuer les travaux dans les conduites même si l’asphaltage a été réalisé au préalable.

On procède quand même au resurfaçage pour l’asphalte en haut , décrit le directeur général. Et le dessous, on va retourner en appel d’offres. On était convaincu que le résultat allait être positif, mais c’est la disponibilité de l’entrepreneur à répondre à notre demande dans le contexte de l’appel d’offres qui n’a pas fonctionné.

Selon les élus, les travaux dans les conduites devraient se faire l’année prochaine.

Les citoyens doivent donc se préparer à cohabiter avec les travaux sur le boulevard Blanche pour une longue période.

D'après les informations de Camille Lacroix