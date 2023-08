Première journée d’école pour plusieurs jeunes de la région

C’est le retour en classe en Matanie, dans la Matapédia, en Haute-Gaspésie comme dans l’Estran et sur la Côte-de-Gaspésie.

C’est aujourd’hui que les élèves des CSS des Chic-Chocs et des Monts-et-Marées prennent le chemin de l’école.

Le CSS des Chic-Chocs compte accueillir en entrée progressive quelque 316 petits en classes préscolaires. Selon les inscriptions reçues, le CSS ouvrira les portes de ses 22 écoles à 1383 élèves au primaire et à 1226 jeunes au secondaire.

Un peu plus de 400 adultes sont inscrits aux cours de formation professionnelle, dont 256 nouveaux étudiants. Le CSS indique avoir aussi recruté parmi ceux-ci une vingtaine d’étudiants internationaux.

Publicité

Le CSS , qui évalue avoir besoin de 350 enseignants, se félicite d’avoir pu recruter jusqu’à maintenant 92 % des effectifs nécessaires, dont 10 % sont des enseignants non légalement qualifiés.

Toutefois, une dizaine de postes de professionnels comme psychologue, orthophoniste ou psychoéducateur restent à pourvoir ainsi que des postes de personnel de soutien. Les besoins sont dans tous les secteurs, autant en Haute-Gaspésie que sur la pointe de la péninsule.

Du côté de la Matanie et de la Matapédia, le CSS des Monts-et-Marées s’attendait à recevoir 2517 élèves de niveau secondaire et 1824 élèves au primaire pour un total de 4341. Le CSS n’était pas en mesure en début de semaine de préciser le nombre d’enseignants manquants, mais indiquait qu’il manquait un poste complet et deux postes temporaires de professionnels.

Et demain

Les élèves du CSS René-Lévesque entreront en classe mercredi. Présentement, il y a 465 petits de quatre et cinq ans qui devraient fréquenter les classes maternelles du CSS ainsi que 2190 élèves dans les classes de l’enseignement primaire pour un total de 2518 jeunes. Ils seront 1891 élèves de niveau secondaire, ce qui inclut aussi les classes d’adaptation et d’enseignement professionnel.

Les données exactes concernant le nombre d’élèves seront confirmées en octobre après le début des classes.

Le CSS René-Lévesque a presque terminé le recrutement des enseignants. Deux jours avant la rentrée, un seul poste à temps plein restait à pourvoir ainsi que trois postes à temps partiel. Deux postes de professionnels étaient encore vacants.

Aux Îles, la rentrée est prévue jeudi.