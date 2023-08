C’est au tour des élèves des centres de services scolaires des Chênes et des Bois-Francs d’effectuer leur rentrée scolaire ce mardi et certains de ces jeunes auront l’occasion de vivre ce moment en compagnie du ministre de l’Éducation du Québec.

Bernard Drainville sera à Saint-Lucien cet avant-midi pour inaugurer officiellement la nouvelle école primaire de cette municipalité du Centre-du-Québec. L'École des 2 Rivières était vétuste et a été reconstruite au coût de près de 18 millions de dollars.

Le ministre de l’Éducation a par ailleurs souligné lundi qu’il restait 1829 postes d’enseignants à pourvoir au primaire et au secondaire dans la province. La semaine dernière, alors que la situation était encore en évolution, il avait indiqué qu’il manquait 8558 enseignants dans le réseau.

Je tiens [...] à saluer et à remercier chaleureusement le personnel des 72 centres de services scolaires [...] qui travaillent d'arrache-pied , a-t-il déclaré.

Plus d’élèves dans les centres de services scolaires des Bois-Francs et des Chênes

Le nombre d’élèves est en hausse dans les centres de services scolaires des Bois-Francs et des Chênes.

Un peu plus de 14 000 jeunes font leur rentrée ce mardi au Centre de services scolaire des Chênes, dont le siège social est Drummondville. Il y a environ 300 élèves du primaire et du secondaire de plus cette année.

Au Centre de services scolaire des Bois-Francs, dont le siège social est à Victoriaville, près de 13 000 jeunes retournent sur les bancs d’école. Il y a environ 350 inscriptions de plus cette année.

Avec des informations de La Presse Canadienne