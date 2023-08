Le ministre Miller refuse la résidence temporaire à un ancien ministre iranien

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, a annoncé lundi sur X (anciennement Twitter) qu’il refuse de délivrer le statut de résident temporaire à un ancien ministre iranien. M. Miller a justifié sa décision en citant le bilan de Téhéran en matière de droits humains.

À la lumière d’une évaluation des faits pertinents, j’ai exercé mon pouvoir en vertu de l’article 22.1 de la LIPR [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés] pour empêcher M. Seyed Hassan Ghazizadeh Hashemi, ancien ministre de la Santé de la République islamique d’Iran, de devenir résident temporaire du Canada pour la période maximale de 36 mois , a déclaré le ministre Miller.

Par conséquent, il sera interdit à M. Hashemi de revenir au Canada et d’y entrer à titre de résident temporaire pendant cette période.

Le ministre de l’Immigration a précisé que la décision , communiquée à l’intéressé, est liée au mépris de l’Iran à l’égard des droits de la personne. Les actions du régime iranien sont répréhensibles, et ceux qui en portent la responsabilité n’ont pas leur place au Canada.

L’ancien ministre iranien Seyed Hassan Ghazizadeh Hashemi aurait été aperçu dans un reportage de Radio-Canada diffusé il y a trois semaines sur le tourisme au Québec (Nouvelle fenêtre) alors qu'il se trouvait à Montréal avec sa famille.

Par la suite, son image a circulé sur les réseaux sociaux, et des militants iraniens ont interpellé le gouvernement fédéral pour qu'il intervienne contre la présence de l’ancien ministre sur le territoire canadien.

Iran International, un média américain destiné à la diaspora iranienne, a rapporté plus tôt en août que M. Hashemi avait été repéré à Montréal. Il a cité les captures d'écran du reportage de Radio-Canada, croyant à tort qu'il s'agissait d'une publicité pour l'industrie touristique du Québec.

Seyed Hassan Ghazizadeh Hashemi a été ministre de la Santé sous la présidence du gouvernement réformateur de Hassan Rohani de 2013 à 2019.

Ouvrir en mode plein écran Hassan Rohani. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Danish Siddiqui

Sanctions canadiennes

En mai dernier, Ottawa a imposé des sanctions à l’encontre de 156 particuliers et 192 entités d'Iran.

Le 8 août, le Canada a annoncé des sanctions contre Ali Akbar Ahmadian, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran.

Depuis octobre 2022, Ottawa a imposé 13 séries de sanctions à l’encontre de responsables et entités iraniens pour violations de droits de la personne après les manifestations qui ont marqué le pays à la suite de la mort de Mahsa Amini.

Radio-Canada n'a pas pu vérifier de manière indépendante la présence de M. Hashemi à Montréal.

Un pas dans la bonne direction

Selon l'avocat irano-canadien et militant pour les droits de la personne Kaveh Shahrooz, le fait d'interdire la résidence temporaire à M. Hashmi est un pas dans la bonne direction , mais il affirme que la présence de l'ex-ministre au Canada prouve que le processus de tri du gouvernement fédéral devrait être mis à jour.

Si un ancien ministre dont le nom peut être trouvé à l'aide d'une simple recherche sur Google peut passer à travers les failles du système, alors je crois que ces failles sont trop vastes , a-t-il avoué à CBC News.

Nous devons mieux former nos agents des douanes, nous assurer de mieux examiner les dossiers et nous assurer que les portes sont bel et bien fermées pour les responsables gouvernementaux iraniens.

Avec les informations de Reuters et CBC News