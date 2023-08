Un expert affirme que la facture d’électricité de certains Albertains a augmenté en raison de ce qui est appelé « la rétention économique », une pratique utilisée par des producteurs d'électricité et autorisée par les pouvoirs publics. L'idée est de permettre à ces entreprises de limiter leur offre pour augmenter leurs profits.

La conséquence directe de cette réduction d’offre est l’augmentation des prix. Cependant, cette hausse ne touche que les 550 000 clients qui ont choisi l’option de tarification réglementée de l’électricité.

Communément appelée RRO, cette option est utilisée par les Albertains qui n’ont pas les moyens de signer un contrat avec les détaillants, car il faut leur payer un dépôt initial en espèces. Ces tarifs réglementés sont alors sujets à la fluctuation du prix de l’électricité, car ils ne sont pas fixes.

Le prix de l'électricité a augmenté rapidement depuis que le plafond a été éliminé plus tôt cette année. À cette période, il était à 13,5 cents le kilowattheure.

Aujourd’hui les fournisseurs Enmax, Epcor et Direct Energy Regulated Services offrent à ces consommateurs des tarifs réglementés à 32 cents par kilowattheure.

L’agence de surveillance du marché électrique, Market Surveillance Administration (MSA) dit qu’elle peut ouvrir une enquête si elle soupçonne que les grands producteurs d’électricité de la province, dont TransAlta, Enmax, Capital Power et Heartland, s'entendent pour augmenter leurs prix, même si la rétention économique est autorisée.

Le MSA ne peut pas s’exprimer publiquement sur des enquêtes précises, cependant la rétention économique n'est pas interdite par la législation ou les règles du marché et n'a donc jamais fait l'objet d'une enquête , a écrit dans un courriel Derek Olmstead, le président-directeur général de MSA .

La réalité du libre marché

Un économiste, qui a fait des recherches sur cette pratique, dit qu’elle a un impact sur les prix au détail.

Je crois que le principal moteur des récentes hausses de prix est la rétention économique , a déclaré David Brown, économiste à l'Université de l'Alberta, qui rappelle que c’est la réalité du système du libre marché de l'électricité de la province.

Selon lui, ce système est conçu pour entre autres encourager les investissements à grande échelle dans la production électrique : l'idée est de permettre aux entreprises de réaliser d’importants bénéfices à court terme et de recouvrir leur coût.

TransAlta, Enmax, Capital Power et Heartland ont décliné toute demande d'interview.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a de son côté exprimé son point de vue sur cette pratique lors de son émission radiophonique du 19 août.

Je pense que trop d'électricité est retenue, que les prix augmentent trop et que nous en payons tous le prix.

Lorsque l'option du tarif réglementé grimpe à 32 cents le kilowattheure, c'est le signe que quelque chose ne va pas, ajoute-t-elle. Le gouvernement envisage de mettre fin au RRO et étudier la pratique de la rétention économique.

Le ministre de l'Abordabilité et des Services publics, Nathan Neudorf, pense toutefois qu'il faudra être prudent, car empêcher l'utilisation de cette pratique pourrait faire flamber les prix de l'électricité.

Les néo-démocrates souhaitent le retour du plafonnement du prix de l’électricité. L'idée est de plafonner les prix afin qu'ils ne soient pas volatils et que les gens puissent payer leurs factures , a déclaré Nagwan Al-Guneid, député de Calgary-Glenmore et porte-parole de son parti pour l'énergie et le climat.

Avec des informations de Bryan Labby