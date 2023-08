Les agriculteurs de la Colombie-Britannique, aux premières loges du dérèglement climatique

Puisque plus de 380 feux de forêt brûlent toujours en Colombie-Britannique et que de nombreux résidents ne sont pas encore rentrés chez eux, il est encore trop tôt pour connaître le sort des abeilles domestiques de la province.

Mais cela n'empêche pas Heather Higo, présidente de l’Association des producteurs de miel de la Colombie-Britannique, de s'inquiéter pour les petits pollinisateurs bourdonnants et les agriculteurs qui en prennent soin.

J'espère que peu d'apiculteurs ont été touchés par ces incendies, mais j'ai le sentiment que bon nombre d'entre eux l'ont probablement été , a-t-elle affirmé lors d'une récente entrevue.

Les abeilles sont généralement situées dans des régions éloignées des endroits où se trouvent les habitations, il est donc difficile d'évaluer à l'instant ce qui a été exactement perdu.

Les abeilles sont menacées par les changements climatiques. (photo d'archives).

Des éleveurs de bétail aux producteurs de fruits, en passant par les apiculteurs et les vignerons, les producteurs de la Colombie-Britannique tentent toujours d'avoir une idée claire des dégâts causés par les feux dans les régions de l’Okanagan, de Similkameen et de Shuswap.

Mais ce qu'ils savent, c'est que les événements météorologiques extrêmes se sont intensifiés ces dernières années, ce qui les rend de plus en plus anxieux.

Je suis de plus en plus inquiète chaque année , a noté Mme Higo, ajoutant qu'avant les incendies de cette année, les inondations massives dans la vallée du Fraser en 2021 avaient déjà emporté des terres utilisées par les apiculteurs commerciaux.

Un climat propice à l'agriculture

En raison de son climat chaud, la Colombie-Britannique possède une industrie agricole unique. Les agriculteurs cultivent des fruits et des légumes qui ne poussent pas ailleurs au Canada, notamment les cerises, les pêches, les poires et les prunes qui ont fait la renommée de la région de l'Okanagan, aujourd'hui touchée par des incendies de forêt.

La Colombie-Britannique détient également les seules grandes régions viticoles de l'Ouest canadien, et le vin est un moteur majeur du tourisme.

Mais la province est également récemment devenue un épicentre de conditions météorologiques extrêmes alimentées par le changement climatique au Canada. Au cours des trois dernières années, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont souffert de la sécheresse, de la chaleur extrême, des inondations et des incendies.

Des vignes arrosées dans la vallée de l'Okanagan

La fumée constitue aussi un problème, avec un nombre croissant de journées enfumées qui présentent des risques pour la santé des ouvriers agricoles et endommagent les cultures en réduisant le nombre de jours ensoleillés.

La fumée peut même avoir un impact négatif sur les raisins de cuve et gâcher la saveur du vin, selon la période de l'année et les conditions spécifiques dans lesquelles elle est présente.

La plus grande préoccupation est la question de l'eau. Si nous n'avons pas d'eau dédiée à l'agriculture, nous n'aurons pas vraiment d'industrie agricole en Colombie-Britannique.

Lindsay Kelm, porte-parole de l’Association des producteurs de vin de la Colombie-Britannique, a affirmé que les incendies de forêt de cet été avaient eu non seulement un impact sur l'œnotourisme, mais aussi sur les moyens de subsistance du personnel des vignobles, dont certains ont dû quitter leur domicile.

Des programmes d'aide

Étant donné que les événements liés au climat sont de plus en plus fréquents et graves en Colombie-Britannique, Mme Kelm a indiqué que les viticulteurs avaient fait pression pour que des fonds provinciaux supplémentaires soient réservés aux programmes de secours en cas de catastrophe agricole. Il existe déjà un programme de replantation de 15 millions de dollars annoncé au printemps dernier, qui fournit de l'argent aux producteurs pour remplacer les vignes endommagées.