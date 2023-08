Les quatre choix de première ronde des Saguenéens dans l’équipe pour partir la 51e saison

Les Saguenéens de Chicoutimi ont présenté leur formation lundi soir en vue de la 51e saison de l’équipe qui s’amorcera le 22 septembre. L’entraîneur-chef et directeur général, Yanick Jean, a choisi de garder avec lui les quatre joueurs qu’il a sélectionnés lors de la première ronde du dernier repêchage.

Le dévoilement s'est fait dans le cadre du tournoi de golf de l'équipe qui occupe le Centre Georges-Vézina.

Ainsi, les attaquants Émile Guité (2e choix au total) et Nathan Lecompte (4e), tout comme les défenseurs Alex Huang (5e) et Jonathan Prud’homme (8e) joueront à titre de joueurs de 16 ans à leur première campagne dans la LHJMQ .

On a une jeune formation. On voulait garder plus de joueurs pour s'assurer d'être capable de jouer à quatre trios, même avec des blessés. Je pense qu'on a une équipe jeune, mais avec beaucoup de profondeur, contrairement aux années passées. Puis étant donné qu'on avait un gardien de but numéro un qui est jeune, on voulait s'assurer d'avoir un bon support, c'est pour ça qu'on a gardé trois gardiens , a indiqué Yanick Jean. C’est Mathys Fernandez, acquis durant l’été, qui sera le gardien numéro un. Il sera épaulé par Raphaël Précourt et Luciano Ruggiero.

Ouvrir en mode plein écran Maxim Massé a été nommé recrue offensive de l'année dans la LHJMQ l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

L’an dernier, Maxim Massé avait mis la main sur le titre de recrue de l’année dans la Ligue canadienne de hockey. Yanick Jean est confiant que le nouvelle cuvée saura prendre de l’expérience.

Publicité

On va leur donner le temps, on va travailler avec eux. Maxim, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts l'an passé. Ç'a été un processus, un cheminement, puis on a des joueurs qu'on sait qui ont ce potentiel, maintenant, bien ça va être à eux de le faire une journée après l'autre. C'est vraiment une saison de développement pour eux, on va les aider, on va les accompagner là-dedans , a poursuivi Yanick Jean.

Les deux joueurs européens sont le Letton Peteris Bulans et l'Allemand Norwin Panocha.

Au sommet avec Maxim Massé?

La saison dernière, les Saguenéens avaient présenté une fiche au-delà des attentes et avaient atteint les séries éliminatoires, avant de s’incliner en cinq parties face à l’Océanic de Rimouski.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean Photo : Radio-Canada

On est convaincu qu'on va avoir des belles saisons qui s'en viennent. Si on est capable de répéter un peu le genre de saison qu'on a fait l'an passé pendant trois saisons, après ça, on va vraiment être bons. Peut-être que oui, il y a une possibilité que lorsque Max va avoir 19 ans, ça soit vraiment peut-être la meilleure formation qu’ on va avoir eue depuis l'année de la COVID, où malheureusement on n'a pas pu jouer les séries éliminatoires , a clamé l’architecte des Bleus.

Publicité

Trois matchs préparatoires

D’ici l’ouverture de la saison, les Saguenéens disputeront trois matchs préparatoires, soit le vendredi 8 septembre à Dolbeau-Mistassini contre Sherbrooke, le dimanche 10 septembre à Baie-Comeau contre le Drakkar et le 15 septembre à Chicoutimi contre Québec.