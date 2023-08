Le taux de criminalité en hausse à Regina et à Saskatoon, selon des rapports

Saskatoon et Regina, les deux grandes villes de la Saskatchewan, ont connu une augmentation du taux de criminalité durant les dernières années, selon deux récents rapports.

À titre d’exemple, un rapport du Bureau des commissaires de la Police de Saskatoon publié jeudi dernier souligne que durant les cinq dernières années, les crimes contre les biens ont augmenté de 20 % dans la ville.

Selon le chef de la police de Saskatoon, Troy Cooper, cette augmentation a un lien avec l’itinérance et la consommation de drogues.

Les vols dans les véhicules, les entrées illégales dans un cabanon, ce sont des crimes d'une personne qui à des problèmes de consommation et qui essaie de trouver une solution immédiate , a-t-il affirmé après la publication du rapport.

Le rapport souligne également une hausse des crimes de nature sexuelle (22,5 %) et les appels pour des querelles de ménage (17,7 %) à Saskatoon dans les cinq dernières années.

À Regina, un rapport qui sera présenté par le Bureau des commissaires de la Police de la Ville mardi souligne une hausse de 24 % des crimes signalés aux autorités par rapport à il y a 10 ans.

La hausse de plusieurs types de crimes serait notamment due au contexte postpandémique, selon l'expert en criminologie de l’Université de Saint-Boniface au Manitoba Jean-Claude Bernheim.

Des problèmes sociaux, plus de consommation de drogue, plus de besoins économiques parce que les programmes fédéraux ont cessé... On sait que le coût de la vie, l'inflation a augmenté de manière fulgurante , explique-t-il.

L’expert ajoute que le taux de criminalité est plus élevé en Saskatchewan que la moyenne canadienne. Une variation régionale qui pourrait s’expliquer, selon lui, par la difficulté d'accès aux services sociaux.

Il ne suffit pas de dire qu'il y a des services, il faut aussi qu’ils soient accessibles. On se rend compte que depuis la fin de la pandémie, les services de santé mentale, de santé physique, le contexte au niveau des écoles, c'est perturbé , note Jean-Claude Bernheim.

Avec les informations de Pier-Olivier Nadeau et Coralie Hodgson